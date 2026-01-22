Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 30 azotará con heladas de -5 grados, aguanieve y lluvias en estos estados

Para este jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera aunada al ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Un nuevo frente frío y su gran masa de aire frío, se aproxima al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El viernes, un nuevo frente frío 31 ingresará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar , darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que ocasionará un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región, así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

El ingreso de humedad favorecido por la interacción del río atmosférico y una circulación ciclónica en altura , en el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California y Sonora, y chubascos en zonas de Chihuahua, Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Sierra Madre Oriental, Mesa Central, incluido el Valle de México.

El frente frío 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste de México, propiciará rachas de viento de hasta 50 km/h en dichas regiones y lluvias aisladas sobre los estados de esa región.

Asimismo, durante la noche del sábado, dará inicio un evento de “Norte” prolongado e intenso con rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa de Tamaulipas, condiciones que se extenderán hacia el resto del litoral, así como el istmo y golfo de Tehuantepec, durante el domingo.

Para el sábado y domingo, la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con un río atmosférico y con el frente frío 30 que será reforzado por una masa de aire ártico , lo anterior, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas gélidas, lluvia engelante y la caída de nieve/aguanieve en zonas serranas del noroeste, norte y noreste de México.

Asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Durante el periodo de pronóstico, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico , ocasionará lluvias y chubascos en zonas del occidente y noreste mexicano, así como la probabilidad de la caída de nieve/aguanieve en el nevado de Colima , la madrugada del domingo.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 7 y máxima de 21 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 11 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 20 y mínima de 10.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE O NIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.