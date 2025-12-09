Masa de aire polar golpea a México, bajarán aún más las temperaturas en estos estados

Para este martes, el frente frío 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste); muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este), y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El nuevo frente frío número 19 y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este miércoles, el sistema frontal 19 permanecerá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, originando chubascos en dicha región, pronosticándose lluvias puntuales fuertes el viernes en Quintana Roo; además de viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México en interacción con inestabilidad atmosférica , propiciarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, incluido el Valle de México.

La masa de aire polar asociada al frente, propiciará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, asimismo se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día; además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y las costas centro y sur de Veracruz, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, canales de baja presión , en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 7 y máxima de 19 grado, el miércoles tendremos una máxima de 22 y una mínima de 8 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 20 y mínima de 8.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla (región Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Capital).

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Evento de “Norte” de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo en el transcurso del día: Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costa de Veracruz (centro y sur).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo en el transcurso del día.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.