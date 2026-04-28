Mascotas en peligro por onda de calor: recomendaciones para evitar e identificar golpe de calor

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 28 abril 2026
    Mascotas en peligro por onda de calor: recomendaciones para evitar e identificar golpe de calor
    Autoridades piden proteger a mascotas del calor extremo con hidratación, sombra y paseos en horarios seguros ante temperaturas que podrían alcanzar 45 grados. Archivo

Protección Civil alerta por calor extremo en México. Así puedes proteger a tus mascotas de golpes de calor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para proteger a sus mascotas ante las altas temperaturas que se registran en gran parte del país, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertara sobre una onda de calor que podría alcanzar hasta los 45 grados Celsius en diversas regiones.

A través de sus redes sociales, la dependencia capitalina advirtió sobre los riesgos que representan las temperaturas elevadas para los animales de compañía y subrayó la importancia de tomar medidas preventivas durante la temporada.

“Durante la #TemporadaDeCalor cuida a tus mascotas de las altas temperaturas ya que puede afectarlos y poner en riesgo su salud”, indicó la institución, al tiempo que agregó: “Estas son algunas recomendaciones para prevenir #GolpesDeCalor y mantenerlos frescos, seguros y protegidos”.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cuidado-con-el-golpe-de-calor-en-mexico-senales-de-alerta-y-como-prevenirlo-en-dias-de-altas-temperaturas-FJ20293644

RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE TU MASCOTA SUFRA DE UN GOLPE DE CALOR

Entre las principales medidas difundidas por la SSC se encuentran:

Hidratación: Proporcionar agua limpia, fresca y mantenerla en un lugar con sombra de manera permanente.

Paseos: Realizarlos únicamente antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas, cuando la temperatura es más baja.

Espacios: Evitar dejarlos en azoteas o dentro de vehículos cerrados.

Superficie: Verificar la temperatura del suelo, ya que si el asfalto quema al tacto, también puede dañar las patas de los animales.

CÓMO DETECTAR QUE TU MASCOTA SUFRE DE UN GOLPE DE CALOR

La dependencia también llamó a la población a actuar de manera inmediata en caso de detectar síntomas asociados a golpes de calor en mascotas, los cuales pueden representar un riesgo grave para su salud. Entre las señales de alerta destacan:

- Jadeo excesivo y fuerte

- Lengua o encías de color rojo intenso o azulado

- Mareos, debilidad o dificultad para caminar

- Vómitos o salivación excesiva

Ante cualquiera de estos signos, recomendó acudir de inmediato con un médico veterinario para recibir atención especializada.

PROTECCIÓN CIVIL Y CONAGUA ALERTAN SOBRE ONDA DE CALOR EN MÉXICO

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que para este 28 de abril persistirá una onda de calor en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con datos de Conagua, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones de ambiente caluroso a extremadamente caluroso en diversas entidades del país.

Las autoridades detallaron que esta condición continuará en estados como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/los-puentes-de-mayo-estos-son-todos-los-megapuentes-de-descanso-oficiales-en-mexico-en-2026-CI20286444

Asimismo, se informó que a partir de este día la onda de calor finalizará en entidades del sureste como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y adoptar medidas preventivas tanto para el cuidado personal como para la protección de animales de compañía durante este periodo de altas temperaturas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Golpe De Calor
Mascotas
Ola De Calor

Localizaciones


México

Organizaciones


Conagua
Protección Civil

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
Pablo Vázquez Camacho informó la captura de Alfonso “N”, ligado a ataque en Roma Norte tras operativo internacional

Detienen a presunto autor intelectual de ataque contra abogado en CDMX; fue ubicado por la Interpol
La investigación federal será clave para esclarecer el nivel de participación de las agencias estadounidenses, la legalidad del operativo y las consecuencias administrativas o penales que pudieran derivarse de este caso.

Afirma Sheinbaum que la investigación sobre caso de agentes de CIA seguirá, tras renuncia de fiscal de Chihuahua
La temporada de huracanes 2026 inicia en mayo; autoridades prevén ciclones intensos y alertan a estados costeros en México.

¿Cuándo llega el primer ciclón a México?... la Temporada de Huracanes 2026 se acerca y golpeará a estos estados
Los bancos en México no abrirán el 1 de mayo por el Día del Trabajo; conoce qué servicios seguirán disponibles y cómo operar.

Anuncian cierre masivo de Bancos en México... prepárate para retirar tu efectivo antes de esta fecha
Fiesta. El cantante español llegará con sus grandes éxitos y nuevas canciones a la capital coahuilense.

Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre
El DT del Tricolor reveló su base de Liga Mx para el Mundial que inicia el 11 de junio.

Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio