Mascotas en peligro por onda de calor: recomendaciones para evitar e identificar golpe de calor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para proteger a sus mascotas ante las altas temperaturas que se registran en gran parte del país, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertara sobre una onda de calor que podría alcanzar hasta los 45 grados Celsius en diversas regiones. A través de sus redes sociales, la dependencia capitalina advirtió sobre los riesgos que representan las temperaturas elevadas para los animales de compañía y subrayó la importancia de tomar medidas preventivas durante la temporada. “Durante la #TemporadaDeCalor cuida a tus mascotas de las altas temperaturas ya que puede afectarlos y poner en riesgo su salud”, indicó la institución, al tiempo que agregó: “Estas son algunas recomendaciones para prevenir #GolpesDeCalor y mantenerlos frescos, seguros y protegidos”.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE TU MASCOTA SUFRA DE UN GOLPE DE CALOR Entre las principales medidas difundidas por la SSC se encuentran: Hidratación: Proporcionar agua limpia, fresca y mantenerla en un lugar con sombra de manera permanente. Paseos: Realizarlos únicamente antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas, cuando la temperatura es más baja. Espacios: Evitar dejarlos en azoteas o dentro de vehículos cerrados. Superficie: Verificar la temperatura del suelo, ya que si el asfalto quema al tacto, también puede dañar las patas de los animales. CÓMO DETECTAR QUE TU MASCOTA SUFRE DE UN GOLPE DE CALOR La dependencia también llamó a la población a actuar de manera inmediata en caso de detectar síntomas asociados a golpes de calor en mascotas, los cuales pueden representar un riesgo grave para su salud. Entre las señales de alerta destacan: - Jadeo excesivo y fuerte - Lengua o encías de color rojo intenso o azulado - Mareos, debilidad o dificultad para caminar - Vómitos o salivación excesiva Ante cualquiera de estos signos, recomendó acudir de inmediato con un médico veterinario para recibir atención especializada.

PROTECCIÓN CIVIL Y CONAGUA ALERTAN SOBRE ONDA DE CALOR EN MÉXICO Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que para este 28 de abril persistirá una onda de calor en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con datos de Conagua, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones de ambiente caluroso a extremadamente caluroso en diversas entidades del país. Las autoridades detallaron que esta condición continuará en estados como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se informó que a partir de este día la onda de calor finalizará en entidades del sureste como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y adoptar medidas preventivas tanto para el cuidado personal como para la protección de animales de compañía durante este periodo de altas temperaturas.

Publicidad