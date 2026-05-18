Desmantelan presunto narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa; aseguran fentanilo y precursores químicos

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México
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    Desmantelan presunto narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa; aseguran fentanilo y precursores químicos
    Operativo en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, permitió asegurar sustancias químicas, presunto Fentanilo, municiones y equipo táctico. SSP Sinaloa

Autoridades federales y estatales aseguraron un presunto laboratorio de drogas sintéticas en Culiacán con Fentanilo, químicos y cartuchos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el desmantelamiento de un presunto laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas tras un operativo realizado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán.

De acuerdo con la dependencia estatal, el operativo se llevó a cabo el pasado 17 de mayo mediante la ejecución de una Orden Técnica de Investigación (OTI) cumplimentada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con diversas corporaciones federales y estatales.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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CATEO SE REALIZÓ EN INMUEBLE PREVIAMENTE ASEGURADO

Según el reporte oficial, peritos de la Fiscalía General de la República ejecutaron la orden en un domicilio del fraccionamiento La Conquista, el cual previamente se encontraba asegurado por elementos militares y policías estatales.

Durante la inspección del inmueble fueron localizados aproximadamente 324 litros y más de 310 kilogramos de diversas sustancias químicas y precursores utilizados presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

Entre lo asegurado destacan alrededor de 10 kilogramos de pastillas presuntamente de Fentanilo, además de cantidades aún no determinadas de probable metanfetamina.

Las autoridades señalaron que también se localizaron diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

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ASEGURAN MUNICIONES Y EQUIPO TÁCTICO

Como parte de los indicios encontrados en el inmueble, las autoridades aseguraron armamento y equipo táctico.

De acuerdo con el informe difundido, fueron localizados:

- Dos cargadores calibre 7.62x39 milímetros abastecidos con 30 cartuchos cada uno.

- Doscientos cartuchos calibre 7.62x39 milímetros.

- Un chaleco portacargadores.

Las corporaciones participantes indicaron que el inmueble presuntamente era utilizado como laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que el aseguramiento de las sustancias y materiales evitaría su posible distribución.

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INVESTIGACIÓN QUEDÓ A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Todos los objetos, sustancias y evidencias localizadas en el lugar quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre autoridades federales y estatales enfocados en combatir actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas sintéticas en la entidad.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar el número de emergencias 911 y el sistema de denuncia anónima 089 para reportar actividades sospechosas o situaciones de riesgo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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