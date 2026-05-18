El rey Felipe VI de España vendrá a México para el Mundial; nunca se rompieron relaciones, aclara Sheinbaum

La visita del monarca fue anunciada por la Casa Real española, que informó que Felipe VI aceptó las invitaciones enviadas tanto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El rey Felipe VI confirmó que estará en México durante el Mundial de Futbol 2026 para asistir al partido entre la selección española y Uruguay, programado para el próximo 26 de junio en Guadalajara.

El encuentro frente a Uruguay formará parte de la fase de grupos del Mundial y será el tercer compromiso de la selección española en el torneo. Antes enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudita en una de las competencias deportivas más importantes del planeta.

SHEINBAUM ACLARA QUE NUNCA HUBO RUPTURA DIPLOMÁTICA

Tras hacerse pública la visita del rey español, Sheinbaum habló sobre el estado actual de las relaciones entre México y España, tema que había generado tensión diplomática en los últimos años.

La mandataria aseguró que, aunque existieron diferencias políticas y visiones encontradas entre ambos gobiernos, nunca se rompieron las relaciones diplomáticas, económicas o comerciales.

“Nunca se rompieron relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, siempre estuvieron”, afirmó la presidenta durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que el distanciamiento surgió principalmente por las diferencias relacionadas con el reconocimiento histórico de los abusos cometidos durante la Conquista española en territorio mexicano.

EL CONTEXTO DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA

La relación entre ambos países atravesó momentos de tensión después de que el rey Felipe VI no fuera invitado a la toma de posesión presidencial de Sheinbaum. La decisión fue interpretada como una respuesta al rechazo de la Corona española a emitir una disculpa formal por los abusos históricos de la Conquista.

A pesar de ello, la presidenta aseguró que el diálogo bilateral nunca desapareció y que actualmente existe un ambiente distinto en las conversaciones diplomáticas.

“La gran mayoría del pueblo español está reconociendo que hubo un periodo de abusos”, declaró Sheinbaum al referirse a la discusión histórica que ha marcado parte de la relación reciente entre ambas naciones.

Las declaraciones de la mandataria ocurrieron después de que Felipe VI reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo episodios de abuso, palabras que fueron interpretadas en México como un gesto de acercamiento.

• Felipe VI asistirá al partido España vs Uruguay en Guadalajara

• El encuentro será el 26 de junio durante el Mundial 2026

• Sheinbaum aseguró que nunca se rompieron relaciones diplomáticas

• España enfrentará también a Cabo Verde y Arabia Saudita

• Gianni Infantino también invitó al monarca español

EL MUNDIAL COMO PUNTO DE ENCUENTRO DIPLOMÁTICO

La Copa del Mundo de 2026 no solamente representa un evento deportivo global; también se ha convertido en un espacio de encuentros diplomáticos y políticos entre distintas naciones.

México será una de las sedes principales del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, situación que ha motivado invitaciones oficiales a líderes y representantes internacionales.

Sheinbaum recordó que las invitaciones enviadas para asistir al Mundial no fueron exclusivas para España, sino parte de una estrategia diplomática más amplia hacia países con los que México mantiene relaciones.

Incluso la propia Casa Real española señaló que recibió “con agrado” la invitación enviada por el Gobierno mexicano y aclaró que la misiva había sido enviada antes de las recientes declaraciones públicas del rey sobre la Conquista.

LOS GESTOS DE ACERCAMIENTO ENTRE AMBOS PAÍSES

En meses recientes comenzaron a observarse señales de acercamiento político entre México y España. Una de ellas ocurrió en abril, cuando Sheinbaum viajó a Barcelona para participar en una cumbre internacional organizada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El encuentro, centrado en la defensa de la democracia, permitió reforzar canales de comunicación entre ambas administraciones después de varios meses de tensión diplomática.

Analistas internacionales consideran que la visita de Felipe VI a México durante el Mundial podría representar un nuevo episodio de acercamiento institucional entre ambos países, especialmente en un contexto donde la relación histórica sigue siendo parte del debate público.

La presencia del monarca español en Guadalajara también colocará reflectores internacionales sobre México durante uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

EL FUTBOL COMO ESCENARIO POLÍTICO Y CULTURAL

Los mundiales de futbol suelen trascender el ámbito deportivo y convertirse en espacios de diplomacia, simbolismo político y representación cultural entre naciones.

La visita de jefes de Estado, líderes internacionales y miembros de casas reales es habitual durante este tipo de competencias, donde los encuentros protocolarios suelen desarrollarse paralelamente a los partidos.

En el caso de México y España, la asistencia de Felipe VI ocurre en medio de una relación bilateral que combina cooperación económica, vínculos culturales e intensos debates históricos sobre el pasado colonial.

Mientras tanto, Guadalajara se prepara para recibir uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026, con la presencia confirmada del monarca español en las tribunas.