Pumas vs Cruz Azul: así quedó la Final del Clausura 2026 de la Liga MX

Después de seis años de ausencia, los Pumas regresaron a una final de la Liga MX. El equipo universitario venció 1-0 al Pachuca en Ciudad Universitaria y aseguró su lugar en la serie por el título del Clausura 2026, donde enfrentará al Cruz Azul en una final que no se repetía desde hace 45 años. El conjunto auriazul logró avanzar gracias a su posición en la tabla, luego de empatar 1-1 en el marcador global de la semifinal. La única anotación de la noche llegó mediante Jordan Carrillo, quien cobró un tiro libre que pegó en el poste antes de entrar a la portería defendida por los Tuzos. El gol cambió el ambiente en el Olímpico Universitario y permitió que los dirigidos por Efraín Juárez mantuvieran vivo el sueño del campeonato.

Pumas terminó la fase regular como líder del torneo y logró sostener esa condición en la Liguilla. Ahora disputará su primera final desde 2020 y buscará terminar una sequía de 15 años sin conquistar la Liga MX, ya que su último título fue en el Clausura 2011.

Del otro lado estará Cruz Azul, que consiguió el primer boleto a la final tras superar a Chivas en una semifinal cerrada. La Máquina ganó 2-1 en el Estadio Jalisco y cerró la serie con marcador global de 4-3. El conjunto celeste volverá a disputar una final luego de dos años, después de haber quedado subcampeón en el Clausura 2024 frente al América. La eliminatoria ante Guadalajara representó también el cierre del torneo para el equipo rojiblanco dirigido por Gabriel Milito. Chivas llegó a la fase final con expectativa entre su afición, aunque en el tramo decisivo tuvo que enfrentar varias ausencias por convocatorias a la Selección Mexicana. Aun así, el Rebaño mantuvo la serie competida hasta el final, pero Cruz Azul encontró los goles necesarios para instalarse nuevamente en la disputa por el campeonato. La final entre cementeros y universitarios traerá de vuelta uno de los enfrentamientos con más historia dentro del futbol mexicano. Será apenas la tercera vez que ambos clubes se enfrenten directamente por el título de liga. El primer antecedente ocurrió en la temporada 1978-79, cuando Cruz Azul se quedó con el campeonato. Dos años después, en la campaña 1980-81, Pumas tomó revancha y levantó el trofeo frente a La Máquina. Desde entonces, ambos equipos no habían coincidido en una serie final.

Ahora, más de cuatro décadas después, la rivalidad tendrá un nuevo episodio con dos instituciones que llegan con necesidades distintas, pero con el mismo objetivo. Cruz Azul intentará conquistar su primera liga desde 2021 y confirmar la estabilidad deportiva que ha mostrado en torneos recientes. Pumas, por su parte, quiere coronar una campaña en la que fue uno de los equipos más constantes desde la jornada inicial. La serie también pondrá frente a frente a dos aficiones que han esperado durante años volver a una final entre estos clubes. La expectativa ha crecido por el contexto histórico del enfrentamiento y por el momento que atraviesan ambas plantillas.

La Liga MX dará a conocer este lunes los horarios oficiales de los partidos de ida y vuelta. De acuerdo con la tradición de las finales del futbol mexicano, los encuentros se disputarían en horarios vespertinos y nocturnos. Con el boleto ya asegurado, Pumas y Cruz Azul comenzarán una semana de preparación en busca de un campeonato que puede representar un punto importante en la historia reciente de ambos equipos.

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