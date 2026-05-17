¿Cuándo llegará a México? Bad Bunny y Zara arrasan con el lanzamiento de ‘Benito Antonio’

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    ¿Cuándo llegará a México? Bad Bunny y Zara arrasan con el lanzamiento de ‘Benito Antonio’
    Apuesta. La colección ‘Benito Antonio’ incluye prendas inspiradas en el estilo relajado y urbano del cantante puertorriqueño. FOTO: ESPECIAL

La colección exclusiva del cantante provocó largas filas y furor en redes sociales durante su presentación en Puerto Rico

Una vez más, Bad Bunny mostró su fuerza de convocatoria y su importancia en la industria del entretenimiento. Este fin de semana, el puertorriqueño lanzó junto a Zara una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección, ‘Benito Antonio’, en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan.

El exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de mercancía de su línea de ropa.

El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala. De momento, sólo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara.

@poppin.spain 🚨 ASÍ ES LA COLECCIÓN 🚨👀🔥 Bad Bunny x Zara ya es una realidad... y El Conciertólogo enseña todas las piezas en vídeo. Ropa oversized, tonos neutros y estética completamente Benito 💀 De esas colecciones que vuelan en minutos. Moda, música y hype mezclados otra vez 👀 Internet ya está preparando la cartera. #BadBunny #Zara #Benito #Streetwear #Fashion ♬ DtMF - Bad Bunny

EL CONEJO MALO

El ganador al Grammy de ‘Álbum del Año’ por su último álbum ‘Debí tirar más fotos’ reanudará su gira homónima del disco, el próximo 22 de mayo en Barcelona, España, tras hacer un descanso después de su tour por América.

Bad Bunny se presentará este verano por Europa con todas las entradas vendidas en España donde actuará también en Madrid, en Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

@benito_papi Después de toda la repercusión del nuevo logo en la Met Gala, nuestro Conejito Malo finalmente reveló el misterio: ¡una colaboración exclusiva con Zara, trayendo piezas con toda su esencia! La colección ya está disponible en la página web y en las tiendas. ¡Gracias, Benito Antonio, por otra colaboración espectacular! After all the buzz surrounding the new logo at the Met Gala, our Bad Bunny finally revealed the mystery: an exclusive collaboration with Zara, featuring pieces that truly capture his essence! The collection is now available online and in stores. Thank you, Benito Antonio, for yet another spectacular collaboration! #Benito #BenitoAntonio #BadBunny #Zara @Bad Bunny @ZARA ♬ MONACO - Bad Bunny

Según el último informe Kantar, Zara es la marca de moda más valiosa del mundo, superó los 44 mil millones de dólares con un crecimiento del 18% anual en su valor, dejando a la marca de ropa deportiva Nike en segundo lugar con más de 41 mil millones.

https://vanguardia.com.mx/show/voces-iconicas-del-doblaje-conquistan-el-otakufest-2026-en-saltillo-KA20755942

El grupo Inditex, dentro del que está Zara, se mantiene además como la empresa de mayor peso de la bolsa española, con una capitalización de 153.000 millones de euros. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
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