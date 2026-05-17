Pago triple INAPAM 2026: cómo registrarte y quiénes lo recibirán
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Conoce quiénes pueden obtener este beneficio, cómo registrarte y qué programas debes vincular para recibir hasta tres depósitos antes de que termine el año.
La tarjeta INAPAM continúa siendo uno de los documentos más importantes para los adultos mayores en México. Además de ofrecer descuentos y beneficios en transporte, farmacias y servicios, este 2026 ha tomado relevancia por la posibilidad de acceder a un llamado “pago triple”, siempre y cuando los beneficiarios cumplan ciertos requisitos y se integren a programas específicos.
¿Qué es el pago triple de INAPAM en 2026?
El llamado pago triple no corresponde a un depósito único otorgado directamente por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). En realidad, se trata de la combinación de distintos apoyos e ingresos que algunos adultos mayores pueden recibir antes de finalizar 2026.
Estos pagos incluyen:
- Un ingreso derivado del programa de Vinculación Productiva
- Prestaciones adicionales como aguinaldo en algunos empleos vinculados
- La Pensión Bienestar para Adultos Mayores
Para acceder a estos beneficios, primero es indispensable contar con la credencial INAPAM.
¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?
El trámite de la tarjeta es completamente presencial y está dirigido a personas de 60 años o más. El registro se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar instalados en todo el país.
Requisitos para obtener la credencial:
- Acta de nacimiento legible
- Identificación oficial vigente
- CURP actualizado
- Comprobante de domicilio reciente
- Fotografía tamaño infantil con fondo blanco
- Datos de una persona de contacto de emergencia
El horario de atención generalmente es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.
¿Dónde registrarse para la tarjeta INAPAM?
Para localizar el módulo más cercano, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de la Secretaría del Bienestar, seleccionar su estado y municipio y consultar la ubicación disponible.
Es importante verificar horarios y disponibilidad, ya que la demanda del trámite suele aumentar cuando se anuncian nuevos apoyos o programas vinculados.
El programa clave para asegurar el pago triple
Una vez obtenida la tarjeta, el siguiente paso es integrarse al programa de Vinculación Productiva, impulsado por el INAPAM.
¿Qué es Vinculación Productiva?
Este programa busca conectar a adultos mayores con oportunidades laborales remuneradas o actividades voluntarias que generen ingresos adicionales.
Para ingresar es necesario:
- Llenar una solicitud de inclusión social
- Realizar una entrevista con un promotor
- Revisar ofertas laborales disponibles
- Participar en entrevistas con empresas
Algunos empleos ofrecen pagos mensuales y prestaciones adicionales, como aguinaldo, lo que forma parte del llamado beneficio triple.
La Pensión Bienestar completa el apoyo
El tercer ingreso corresponde a la Pensión Bienestar para adultos mayores, dirigida a personas de 65 años o más. Actualmente, este apoyo entrega depósitos bimestrales de 6,300 pesos.
Por ello, quienes ya cuentan con INAPAM y logran integrarse a Vinculación Productiva pueden combinar distintos ingresos antes de que termine el año.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
Aunque miles de personas tienen credencial INAPAM, no todos recibirán automáticamente el pago triple. El acceso depende de:
- Tener la tarjeta vigente
- Registrarse en Vinculación Productiva
- Cumplir la edad requerida para la Pensión Bienestar
- Participar activamente en las convocatorias disponibles
Por ello, especialistas recomiendan mantenerse atentos a las fechas de registro y revisar constantemente los módulos y canales oficiales.
La tarjeta INAPAM sigue ampliando sus beneficios en 2026 y, para muchos adultos mayores, podría representar una oportunidad importante para complementar ingresos y acceder a nuevos apoyos económicos.