Pago triple INAPAM 2026: cómo registrarte y quiénes lo recibirán

La tarjeta INAPAM continúa siendo uno de los documentos más importantes para los adultos mayores en México. Además de ofrecer descuentos y beneficios en transporte, farmacias y servicios, este 2026 ha tomado relevancia por la posibilidad de acceder a un llamado “pago triple”, siempre y cuando los beneficiarios cumplan ciertos requisitos y se integren a programas específicos.

¿Qué es el pago triple de INAPAM en 2026?

El llamado pago triple no corresponde a un depósito único otorgado directamente por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). En realidad, se trata de la combinación de distintos apoyos e ingresos que algunos adultos mayores pueden recibir antes de finalizar 2026.

Estos pagos incluyen:

- Un ingreso derivado del programa de Vinculación Productiva

- Prestaciones adicionales como aguinaldo en algunos empleos vinculados

- La Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Para acceder a estos beneficios, primero es indispensable contar con la credencial INAPAM.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

El trámite de la tarjeta es completamente presencial y está dirigido a personas de 60 años o más. El registro se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar instalados en todo el país.

Requisitos para obtener la credencial:

- Acta de nacimiento legible

- Identificación oficial vigente

- CURP actualizado

- Comprobante de domicilio reciente

- Fotografía tamaño infantil con fondo blanco

- Datos de una persona de contacto de emergencia

El horario de atención generalmente es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.