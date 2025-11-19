México sufrirá lluvias fuertes y nevadas por Frente Frío 15; estos estados serán los afectados

El nuevo frente frío ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, el frente frío 15 asociado con una vaguada polar y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango, rachas de viento muy fuertes de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango; con marcado descenso en las temperaturas sobre dichos estados, además de mantener condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, las cuales se extenderán hacia el norte de Sinaloa y Durango durante esta noche y la madrugada del jueves.

Por otra parte, el ingreso de humedad del golfo de México y una línea seca que se establecerá por la tarde en el norte de Coahuila, generarán lluvias puntuales fuertes en el norte de dicho estado; así como chubascos en Nuevo León y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí, así como rachas de viento fuertes de 50 a 70 km/h en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? El ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, sureste mexicano y península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur); chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; y lluvias aisladas en zonas de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

Finalmente, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con posibles heladas al amanecer, y ambiente gélido con temperaturas mínimas menores a -5°C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para el jueves, el frente frío 15 recorrerá gradualmente el norte y noreste de la República Mexicana, continuará asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, por lo que se prevé ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. A su vez, se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

El viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, con una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región. A su vez, se prevé posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. Debido al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y a la prevalencia de canales de baja presión en el interior y el sureste del país, la probabilidad de lluvias y chubascos se incrementará en gran parte del país. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.