México sufrirá lluvias fuertes y nevadas por Frente Frío 15; estos estados serán los afectados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que un nuevo frente frío 15 ya se encuentra en el Territorio Mexicano
El nuevo frente frío ingresó al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este miércoles, el frente frío 15 asociado con una vaguada polar y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango, rachas de viento muy fuertes de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango; con marcado descenso en las temperaturas sobre dichos estados, además de mantener condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, las cuales se extenderán hacia el norte de Sinaloa y Durango durante esta noche y la madrugada del jueves.
Por otra parte, el ingreso de humedad del golfo de México y una línea seca que se establecerá por la tarde en el norte de Coahuila, generarán lluvias puntuales fuertes en el norte de dicho estado; así como chubascos en Nuevo León y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí, así como rachas de viento fuertes de 50 a 70 km/h en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, sureste mexicano y península de Yucatán, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur); chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; y lluvias aisladas en zonas de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.
Finalmente, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con posibles heladas al amanecer, y ambiente gélido con temperaturas mínimas menores a -5°C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Para el jueves, el frente frío 15 recorrerá gradualmente el norte y noreste de la República Mexicana, continuará asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, por lo que se prevé ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. A su vez, se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
El viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, con una vaguada polar, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región. A su vez, se prevé posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.
Debido al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y a la prevalencia de canales de baja presión en el interior y el sureste del país, la probabilidad de lluvias y chubascos se incrementará en gran parte del país. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 13 y máxima de 28 grado, el jueves tendremos una máxima de 26 y una mínima de 13 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 23 y mínima de 12.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL
Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y durante la noche de este día y madrugada del jueves: sierras de Sinaloa (norte) y Durango (norte).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste), Coahuila (norte), Guerrero (sur) y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Sonora, Tlaxcala, Puebla y Estado de México.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango.
Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Zacatecas y San Luis Potosí; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa (noroeste), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero (oeste), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.