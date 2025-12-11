Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey

/ 11 diciembre 2025
    Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey
    El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados. FOTO: ESPECIAL

El gobernador de Nuevo León se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA

La fiesta mundialista está arrancando motores, al llevarse a cabo el sorteo y confirmarse los grupos como las sedes para cada partido del Mundial 2026; sin embargo, no todos están muy contentos con la distribución, como es el caso de Monterey.

Por lo que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Idioma, transporte y menús, retos para recibir a fanáticos de Túnez, Corea del Sur, Japón durante el Mundial

Siendo la única esperanza de tener un juego de gran nivel con selecciones en Dieciseisavos de Final, aunque todo dependerá de quien sea primer lugar del Grupo F y segundo del Grupo C.

SAMUEL SE QUEJA DE PARTIDOS

El Gobernador de Nuevo León se quejó de que la sede regiomontana recibió poco en cuanto a la calidad de compromisos comparados con los estadios en Ciudad de México y Jalisco.

“Investigué fuera de mi cancha. Parece una decisión algo económica de que a la Selección le conviene jugar en el Azteca por el aforo, lejos de Rayados o Chivas”, dijo García al periodista David Faitelson.

Afirmó que se acercó a Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y presidente del Consejo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para solicitar que previo a la inauguración del Mundial se organice un partido amistoso de la Selección Mexicana en Nuevo León, aunque recalcó que de preferencia frente a una selección de renombre, como una compensación por esta asignación de partidos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa

Cabe destacar que al cuestionar los motivos para jugar en el Estadio Akron (con una capacidad de 46 mil personas) sobre el Estadio BBVA (con una capacidad de 53 mil personas), los argumentos no lo convencieron: “Me salieron con que ‘el clima’, como si fuera muy distinto el clima de Jalisco y de Nuevo León (...) Entiendo que ellos tienen sus dinámicas de por qué dos en Ciudad de México y uno en Jalisco”.

Ante el poco atractivo, Samuel García pidió una reparación: “Busqué a Mikel y le dije: ‘No, compadre, a ver cómo me compensas, güey’”.

Pero el Gobernador del vecino estado no se va a quedar con los brazos cruzados, pese a que sabe que “el sorteo ya no se puede mover, ya es definitivo”, busca que la Selección Mexicana tenga “al menos un juego amistoso, con una selección grande, se vengan a Monterrey antes del Mundial. Y es lo que ando viendo. Se iban a ir a Panamá, Colombia... le dije: ‘Oye, para que no se te sienta la raza, tienes que venir antes a jugar un amistoso’ y en eso andan”, expuso.

Ahora hay que esperar hasta enero, cuando Arreola pueda darle buenas noticias al estado de Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto cuestan los boletos de México en el Mundial 2026?: precios del juego inaugural y la tercera etapa de venta de FIFA

¿QUÉ PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 SE JUGARÁN EN MONTERREY?

Al igual que Guadalajara, Monterrey recibirá 4 partidos durante el próximo Mundial 2026, pero no recibirá a la Selección Mexicana. Por lo que será sede de tres juegos de fase de grupos y uno de dieciseisavos:

Fase de Grupos

- Grupo F: Repechaje UEFA (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez | Domingo 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas.

- Grupo F: Túnez vs. Japón | Sábado 20 de junio de 2026 a las 22:00 horas.

- Grupo A: Corea del Sur vs. Sudáfrica | Miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas.

Dieciseisavos de Final

Partido 75 (1.º del Grupo F vs. 2.º del Grupo C) | Lunes 29 de junio de 2026 a las 19:00 horas.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

