Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El cuerpo de la mujer fue localizado en un tambo en un río de Uruapan, Michoacán
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.
El presunto fue identificado como Luis Felipe “N”, de 36 años, quien está acusado del delito de secuestro agravado.
TE PUEDE INTERESAR: Cae con tres kilos de droga a bordo de un autobús de pasajeros, en Nuevo León
El lugar de detención se registró en Monterrey y será trasladado a un Centro de Reinserción Socia del estado de Michoacán en donde quedará a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado.
El ahora detenido es considerado por las autoridades de Michoacán como presunto responsable de actos con características compatibles con el delito de secuestro agravado ocurrido el pasado 24 de noviembre en la ciudad de Uruapan.
Los hechos resultaron en la muerte violenta de una mujer, de 28 años de identidad protegida con las iniciales M.E.P. Seguido de esos hechos, el ahora detenido se habría llevado de un domicilio a dos niñas, hijas de la víctima, las cuales fueron localizadas en Nuevo León.
TE PUEDE INTERESAR: Reportan cinco policías heridos por artefacto explosivo en Dr Coss, Nuevo León
Actualmente, las menores se encuentran bajo el resguardo del DIF Nuevo León. La mujer era su expareja y su cuerpo fue localizado en un tambo en un río de Uruapan.