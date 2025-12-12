Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán

México
/ 12 diciembre 2025
    Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán
    Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán. ESPECIAL

El cuerpo de la mujer fue localizado en un tambo en un río de Uruapan, Michoacán

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

El presunto fue identificado como Luis Felipe “N”, de 36 años, quien está acusado del delito de secuestro agravado.

El lugar de detención se registró en Monterrey y será trasladado a un Centro de Reinserción Socia del estado de Michoacán en donde quedará a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado.

El ahora detenido es considerado por las autoridades de Michoacán como presunto responsable de actos con características compatibles con el delito de secuestro agravado ocurrido el pasado 24 de noviembre en la ciudad de Uruapan.

Los hechos resultaron en la muerte violenta de una mujer, de 28 años de identidad protegida con las iniciales M.E.P. Seguido de esos hechos, el ahora detenido se habría llevado de un domicilio a dos niñas, hijas de la víctima, las cuales fueron localizadas en Nuevo León.

Actualmente, las menores se encuentran bajo el resguardo del DIF Nuevo León. La mujer era su expareja y su cuerpo fue localizado en un tambo en un río de Uruapan.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

