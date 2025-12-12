Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

El presunto fue identificado como Luis Felipe “N”, de 36 años, quien está acusado del delito de secuestro agravado.

El lugar de detención se registró en Monterrey y será trasladado a un Centro de Reinserción Socia del estado de Michoacán en donde quedará a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado.