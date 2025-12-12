A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe (video)

La reconocida actriz y cantante María Victoria volvió a captar la atención nacional al presentarse en un homenaje a la Virgen de Guadalupe. A sus 102 años, la artista demostró que su voz y carisma continúan intactos, emocionando a los asistentes con una interpretación llena de devoción y memoria cultural del tema ‘Madre Mía’. Su aparición fue celebrada ampliamente en redes sociales y entre generaciones que han seguido su trayectoria. Su presencia en las festividades guadalupanas se percibió como un acto simbólico, ya que la actriz ha mantenido un vínculo estrecho con las tradiciones religiosas mexicanas. Más allá del espectáculo, su actuación se interpretó como un gesto de agradecimiento, continuidad artística y fe profunda, transmitida con la calidez que siempre la ha caracterizado.

Los asistentes describieron el momento como uno de los más emotivos de la jornada. La combinación de su legado histórico con la solemnidad del evento generó un ambiente único, donde la nostalgia y la espiritualidad se fusionaron de manera natural. Sus presentaciones de en las mañanitas a la Virgen iniciaron hace 70 años y en muy pocas ocasiones ha dejado de asistir, como en el 2023 y durante la pandemia de COVID-19. SU LEGADO ARTÍSTICO SIGUE VIGENTE Con una carrera que abarca más de siete décadas, María Victoria permanece como una figura esencial en la historia del cine, la televisión y la música en México. Su voz, reconocible y marcada por una técnica impecable, ha sido parte del repertorio cultural de varias generaciones. El que a los 102 años continúe activa refuerza su relevancia y su prestigio en la industria.

La actriz ha participado en múltiples celebraciones religiosas a lo largo de su vida, siendo una devota constante de la Virgen de Guadalupe. Este último homenaje reafirmó su compromiso y su identidad artística vinculada a la tradición mexicana. Las nuevas audiencias, a través de plataformas digitales, han revalorado sus canciones y presentaciones. Además, su estado de salud y vitalidad han sorprendido positivamente al público, que ha manifestado admiración por su energía y capacidad para mantenerse presente en eventos públicos con serenidad y profesionalismo.

UN HOMENAJE QUE TRASCIENDE GENERACIONES El canto ofrecido por María Victoria no solo emocionó por su valor artístico, sino también por su significado cultural. La figura de la Virgen de Guadalupe es un emblema nacional, por lo que ver a una de las leyendas vivas del espectáculo rendirle tributo generó una respuesta colectiva llena de emotividad. La presentación fue interpretada como un puente entre generaciones: los más jóvenes, que quizá conocen a la actriz por referencias en redes o fragmentos digitales, descubrieron su talento en vivo; mientras que los adultos mayores experimentaron un momento de conexión profunda con una artista que ha acompañado su historia personal y familiar.