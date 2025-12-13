Fallece Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla y figura clave del Tex-Mex, a los 86 años

El músico y productor Abraham Quintanilla Jr., reconocido por ser el padre y principal impulsor de la carrera de Selena Quintanilla, considerada la reina del Tex-Mex, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años de edad. La noticia fue confirmada públicamente por su hijo, A.B. Quintanilla, a través de redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida acompañado de una imagen de su padre y la canción Cien años, interpretada por Pedro Infante. “Es con un gran pesar en el corazón que les comunico que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. Quintanilla, músico, compositor y productor, quien inició su trayectoria artística en la agrupación familiar creada por Abraham Quintanilla para sus hijos, conocida como Selena y Los Dinos. El anuncio generó reacciones inmediatas entre seguidores de la familia Quintanilla y de la música texana, quienes expresaron condolencias y recordaron la influencia de Abraham en la historia del género. TE PUEDE INTERESAR: A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe

QUÉ FUE DE LA VIDA DE ABRAHAM QUINTANILLA JR. PADRE DE SELENA QUINTANILLA Abraham Quintanilla Jr. nació en Corpus Christi, Texas, en el seno de una familia mexicoamericana. Sus abuelos paternos, Abraham González Quintanilla y María Teresa Calderón, eran originarios de Nueva Rosita, Coahuila, y emigraron a Estados Unidos, donde la familia estableció sus raíces. Desde temprana edad, Quintanilla estuvo vinculado a la música, una pasión que más tarde trasladó a sus hijos, a quienes formó artística y profesionalmente. Durante la década de los años ochenta y principios de los noventa, Abraham Quintanilla fungió como representante, productor y guía de la carrera de Selena Quintanilla, quien logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música latina en Estados Unidos y México. Su trabajo al frente de Selena y Los Dinos fue clave para consolidar el proyecto musical familiar, que combinaba ritmos texanos, cumbia y pop latino. Tras el fallecimiento de Selena en 1995, Abraham Quintanilla continuó involucrado de manera activa en la preservación y difusión de su legado artístico. Participó en la producción y supervisión de álbumes póstumos, documentales, homenajes y distintos proyectos audiovisuales relacionados con la vida y trayectoria de su hija. Asimismo, junto con su familia, fundó la Fundación Selena, una organización benéfica enfocada en apoyar a niños en situación de vulnerabilidad y crisis.