Fallece Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla y figura clave del Tex-Mex, a los 86 años

Abraham Quintanilla Jr., impulsor de la carrera de Selena y productor de Selena y Los Dinos, falleció a los 86 años

El músico y productor Abraham Quintanilla Jr., reconocido por ser el padre y principal impulsor de la carrera de Selena Quintanilla, considerada la reina del Tex-Mex, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años de edad. La noticia fue confirmada públicamente por su hijo, A.B. Quintanilla, a través de redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida acompañado de una imagen de su padre y la canción Cien años, interpretada por Pedro Infante.

“Es con un gran pesar en el corazón que les comunico que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. Quintanilla, músico, compositor y productor, quien inició su trayectoria artística en la agrupación familiar creada por Abraham Quintanilla para sus hijos, conocida como Selena y Los Dinos.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre seguidores de la familia Quintanilla y de la música texana, quienes expresaron condolencias y recordaron la influencia de Abraham en la historia del género.

QUÉ FUE DE LA VIDA DE ABRAHAM QUINTANILLA JR. PADRE DE SELENA QUINTANILLA

Abraham Quintanilla Jr. nació en Corpus Christi, Texas, en el seno de una familia mexicoamericana. Sus abuelos paternos, Abraham González Quintanilla y María Teresa Calderón, eran originarios de Nueva Rosita, Coahuila, y emigraron a Estados Unidos, donde la familia estableció sus raíces. Desde temprana edad, Quintanilla estuvo vinculado a la música, una pasión que más tarde trasladó a sus hijos, a quienes formó artística y profesionalmente.

Durante la década de los años ochenta y principios de los noventa, Abraham Quintanilla fungió como representante, productor y guía de la carrera de Selena Quintanilla, quien logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música latina en Estados Unidos y México. Su trabajo al frente de Selena y Los Dinos fue clave para consolidar el proyecto musical familiar, que combinaba ritmos texanos, cumbia y pop latino.

Tras el fallecimiento de Selena en 1995, Abraham Quintanilla continuó involucrado de manera activa en la preservación y difusión de su legado artístico. Participó en la producción y supervisión de álbumes póstumos, documentales, homenajes y distintos proyectos audiovisuales relacionados con la vida y trayectoria de su hija.

Asimismo, junto con su familia, fundó la Fundación Selena, una organización benéfica enfocada en apoyar a niños en situación de vulnerabilidad y crisis.

ABRAHAM QUINTANILLA HA SIDO INTERPRETADO EN DIVERSO FILMES

La figura de Abraham Quintanilla también ha estado presente en distintas producciones audiovisuales que narran la historia de Selena. En la película biográfica Selena (1997), fue interpretado por el actor Edward James Olmos, mientras que él mismo participó como coproductor del largometraje.

Años más tarde, en la serie Selena: la serie (2020), producida por Netflix, su personaje fue interpretado por Ricardo Chavira, lo que permitió acercar su historia a nuevas generaciones.

En 2021, Abraham Quintanilla publicó sus memorias tituladas A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music, donde relató su experiencia como padre, representante y testigo del ascenso musical de Selena, así como los desafíos personales y familiares que enfrentó a lo largo de su vida.

Hasta el momento, la familia Quintanilla no ha dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios. El fallecimiento de Abraham Quintanilla marca el cierre de una etapa significativa en la historia del Tex-Mex y de la música latina, al tratarse de una figura estrechamente vinculada al desarrollo y consolidación del legado de Selena, una de las artistas más influyentes de las últimas décadas.

