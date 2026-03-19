México tendrá lluvias en el sureste y temperaturas de hasta 45 grados en el norte: SMN
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en Chiapas y Tabasco, además de una nueva onda de calor en el noroeste de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 19 de marzo se prevén lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, así como el inicio de una nueva onda de calor en el noroeste del territorio nacional.
De acuerdo con el organismo, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por canales de baja presión, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México.
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LLUVIAS Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS
El SMN detalló que las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el sureste del país, principalmente en Tabasco y Chiapas, donde se esperan lluvias fuertes.
Además, se pronostican intervalos de chubascos acompañados de posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.
El organismo advirtió que estas lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en diversas regiones.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN MÉXICO
Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Tabasco y Chiapas
Chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo
EVENTO DE ‘NORTE’ Y CONDICIONES DE VIENTO
El reporte meteorológico señala la presencia de viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con velocidades sostenidas de 40 a 50 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en zonas de Oaxaca y Chiapas.
Asimismo, se prevén rachas de menor intensidad en entidades del sureste como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El SMN advirtió que estas rachas podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios en las regiones afectadas.
Oleaje
De 2.5 a 3.5 metros: Golfo de Tehuantepec
De 1.0 a 2.0 metros: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
INICIA NUEVA ONDA DE CALOR EN EL NOROESTE DEL PAÍS
El organismo indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá el inicio de una nueva onda de calor en el noroeste del país.
Las entidades que registrarán este fenómeno incluyen:
- Baja California Sur (norte)
- Sonora
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste y suroeste)
- Sinaloa
- Nayarit (norte y sur)
Además, continuará la onda de calor en entidades del occidente y sur como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO
El SMN prevé temperaturas elevadas en gran parte del país, con valores que podrían superar los 40 grados Celsius en algunas regiones.
40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste)
35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas
30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Y HELADAS EN EL NORTE Y CENTRO DE MÉXICO
Durante la madrugada, persistirán condiciones de frío en zonas altas del país, con heladas en diversas entidades del norte y centro.
-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro
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PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO
Se pronostica para el día de hoy un ambiente predominantemente soleado con una temperatura máxima que alcanzará los 22°C. No obstante, se advierte a la población sobre un índice UV de nivel 9, considerado muy alto, por lo que se recomienda extremar precauciones y utilizar protección solar si se realizan actividades al aire libre.
Hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá despejado y la probabilidad de precipitaciones será nula. Los vientos cambiarán su dirección hacia el norte, incrementando su velocidad hasta los 12 mph, mientras que la humedad descenderá al 27%, consolidando una jornada de tiempo seco en la capital.
La Conagua mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhorta a la población a tomar precauciones ante lluvias intensas, vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales.