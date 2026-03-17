Embajada de EU en México anuncia cambio esperado por solicitantes: estos son los dispositivos permitidos

¿Realizarás muy pronto tu trámite de visa americana? Recuerda que la Embajada de Estados Unidos en México cuenta con ciertas restricciones para entrar al inmueble. Pero recientemente sorprendió a los solicitantes al anunciar que ciertos dispositivos eléctricos ya podrán ser admitidos al momento de acudir a su entrevista consular. TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS ¿QUÉ DISPOSITIVOS SON PERMITIDOS? “Hoy en día, puedes presentarte a tu entrevista consular en la Embajada de Estados Unidos en México con ciertos dispositivos electrónicos”, señaló la en sus cuentas de redes sociales. Precisó en su publicación que esta nueva política de dispositivos permitidos aplica a aquellos artículos más pequeños que una computadora portátil, especificando: - Reloj inteligente;

- Celular;

- Llaves de automóvil. La Embajada estadounidense en el país precisó que la única condición para ingresar con ellos es que estén apagados, a menos que “un empleado de la embajada te indique que los enciendas”. Se trata de una buena noticia para los solicitantes de la visa, ya que al acudir a sus entrevistas en la embajada de EU no tendrán que dejar el celular en casa o en el lugar donde se hospeda; sin embargo, no aclaró si la medida aplica para todos los consulados. Cabe destacar que la política de ingresar con el celular, pero apagado, se había aplicado en el Centro de Atención al Solicitante de Visa (CAS).

OBJETOS PROHIBIDOS Aludiendo a la seguridad, la Embajada no permite ingresar con: - Cámaras fotográficas o de video;

- Linternas

- Encendedores y cerillos;

- Armas o cualquier objeto que pueda utilizarse como arma;

- Cuchillos u objetos punzocortantes;

- Carteras, mochilas o bolsos mayores a 46 cm x 46 cm (18” x 18”);

- Líquidos, geles, aerosoles, aceites, lociones o polvos;

- Cualquier objeto que pueda complicar el acceso al consulado, por lo que recomiendan dejarlos en casa. TE PUEDE INTERESAR: Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro pagará 11,600 pesos a estos estudiantes OBJETOS PERMITIDOS Por otro lado, estos son los objetos con los que sí puedes ingresar: - Celular;

- Pequeñas cantidades de maquillaje;

- Pequeñas cantidades de fórmula, alimento o leche para bebé;

- Pañales;

- Cinturón;

- Relojes;

- Llaves;

- Medicamentos que no sean líquidos;

- Portabebés y carriolas plegables que puedan pasar por la máquina de Rayos X. Recuerda acudir sólo con los objetos que permitan pasar el filtro de seguridad de forma rápida y sin contratiempos. Antes de ingresar al edificio, en el control de seguridad, pedirán quitarse los objetos como cinturón o abrigo, estos podrán colocarse de nuevo pasado el filtro; en caso de llevar objetos, les será obligado salir del consulado. Así como se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora indicada en la hoja de instrucciones; al llegar al consulado o embajada el solicitante pasará por un primer filtro donde verificarán que lleves tu pasaporte mexicano y el formulario DS-160, posteriormente, se indicará en qué fila formarse y darán más instrucciones del proceso. Al llegar al turno, el solicitante pasarás al área de confirmación de huellas, pasando los dedos en un escáner para comprobar la identidad, se trata de un procedimiento estándar antes de la entrevista y no toma mucho tiempo. ¿QUÉ SE TOMA EN CUENTA PARA APROBAR LA VISA? Aunque no sólo es importante tener una cita programada, también debes tomar en cuenta la importancia de demostrar que será un viaje temporal y que tienes lazos fuertes con México, como: un trabajo estable, estar estudiando, tener familia directa en México, poseer propiedades o compromisos personales. TE PUEDE INTERESAR: SAT lanza Programa de Regularización Fiscal 2026 previo a la Declaración Anual: reducción de hasta 100% REQUISITOS PARA TRAMITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ Si es la primera vez que tramitas la visa, estos son los documentos que se necesitan: - Pasaporte mexicano vigente:- Formulario DS-160 y pago;- Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante), recuerda, ya no es posible agendar la cita en el CAS y la entrevista consular el mismo día, por lo que se exige que sea al menos 48 horas antes de la entrevista. Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para la toma de fotografía y datos biométricos, para esto es necesario llevar contigo: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160 y hoja de confirmación de la cita impresa.

PROCESO PARA SOLICITAR LA VISA POR PRIMERA VEZ El proceso de solicitud de la visa incluye varios requisitos que los solicitantes deben cumplir: 1. Formulario DS-160: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU. 2. Pago de la tarifa de solicitud: Abonar el costo de la visa, que generalmente es de 185 dólares. Este monto no es reembolsable. 3. Pasaporte válido: El pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses más allá del período de estadía planificado en EE.UU. 4. Fotografía: Proveer una fotografía reciente que cumpla con los estándares requeridos (5x5 cm, fondo blanco). 5. Demostrar vínculos con el país de origen: esto incluye demostrar que se tiene un empleo estable o contrato laboral en el país de origen, la propiedad de bienes inmuebles, familiares que dependan del solicitante o pruebas financieras, como estados de cuenta bancarios. 6. Motivo claro de la visita: presentar pruebas que respalden el propósito del viaje, como lo es una carta de invitación, o la reservación de un hotel, así como itinerarios de viaje. 7. Pruebas financieras: Demostrar que se cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos del viaje y la estadía. 8. Entrevista consular: Acudir a la embajada o consulado correspondiente para una entrevista, donde se evaluarán los motivos del viaje y los vínculos con el país de origen. Deberás acudir con: - Pasaporte;- Confirmación impresa del DS-160;- Comprobante de pago;- Confirmación de la cita. No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación y lleva tus documentos en físico con copias. TE PUEDE INTERESAR: Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos ¿CUÁNTO CUESTA LA VISA AMERICANA? Previamente, el costo de la visa más común, siendo esta la de turismo o trabajo, B-1/B-2, tenía un costo de 185 dólares. La nueva cuota se aplicará para la visa de no migrantes, como la F-1, F-2, J-1, J-2, H-1B, H-4, L-1, O-1, P y TN. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos exigirá una cuota adicional de 250 dólares La visa tendrá un nuevo costo de 435 dólares. Sin embargo, este nuevo impuesto todavía no entrará en vigor, por lo que hasta que se adapten los sistemas de cobro para esta nueva medida, será cobrado $435 dólares. Los menores de 15 años pueden pagar una tarifa reducida de $15 dólares (279 pesos mexicanos) si cumplen con uno de los siguientes requisitos: el padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo; por otro lado, el padre o tutor es mexicano y ya tiene una visa válida por 10 años. Si se paga $15 dólares por la visa de un menor, será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa de $185 dólares, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión. ¿EN QUÉ MOMENTO SE HARÁ EL PAGO? Dicho pago, a diferencia del costo de solicitud de $185 dólares que se realiza antes de la entrevista consular, se requerirá al momento de la emisión de las visas. Es decir, cuando el oficial consular la pruebe al terminar la entrevista. En caso de rechazarla, no tendrás que hacer el pago. ¿EL PAGO ES REEMBOLSABLE? El derecho a un reembolso será solo en caso de viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados, una vez que expire la visa. Aunque no se ha dado detalles de cómo se hará el reembolso. Aunque también se reembolsará en caso de que residen legalmente en Estados Unidos mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar 2026: quién recibe el pago de 3 mil 100 pesos del 16 al 20 de marzo ¿POR QUÉ SE TIENE QUE PAGAR? Según el Gobierno de EU, el propósito de aumentar la tarifa es: financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP; reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos; y aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema. NUEVAS FORMA DE PAGO A través de redes sociales, la Embajada informó que a partir del 14 de julio de 2025 habrá una nueva forma de pago para la tarifa de solicitud. Es decir, si estás en el proceso para tramitar tu visa ahora podrás pagar en: - Efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío); - Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío; al elegir esta opción “recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, de acuerdo con la imagen publicada en redes sociales. Cabe destacar que la Embajada de Estados Unidos en México enfatizó que desde el 11 de julio de 2025 no aceptan pagos en Banamex; siendo así que los únicos bancos donde se debe pagar la solicitud de visa son Scotiabank y BanBajío. ¿CÓMO HACER EL PAGO? Para poder realizar el pago del trámite de la visa americana, es necesario seguir algunos pasos: - Crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas de Visas y da clic en ‘Pago’;- Al seleccionar, dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria;- En caso de optar por efectivo, descarga e imprime la hoja para ‘Pago en Efectivo’; del caso contrario, sigue las instrucciones para ‘Transferencia Interbancaria’;- Si optaste por la opción de efectivo, acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío con el talón de pago, en el que se incluye el monto a pagar (convertido a pesos), referencia numérica, número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago;- En la sucursal, entrega el dinero y la hoja al cajero; además de mencionar que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos;- Recuerda guardar el recibo como confirmación de pago y ten en cuenta que recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar marzo 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 16 al 20 de marzo ENTREGA DE VISA Otro cambio implementado por la Embajada de Estados Unidos en México es el costo de entrega de la visa. Por lo que si tu visa es aprobada, tienes tres opciones para tener en tus manos el documento: - Si deseas recibirla en tu domicilio, deberás pagar $400 pesos mexicanos;- Si prefieres recogerla en una sucursal de DHL, deberás pagar $320 pesos mexicanos;- Si decides recogerla directamente en el CAS, será sin costo adicional. ENTREVISTA A MENORES DE 14 AÑOS HASTA MAYORES DE 79 AÑOS La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que el Departamento de Estado actualizará las categorías de personas que pueden calificar para una exención de entrevista consular, es decir, con esta algunos solicitantes que estaban exentos deberán presentarse a entrevista con un oficial consular. Entre los más relevantes es que menores de 14 años y mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista; cuando anteriormente este grupo de solicitantes podían renovar o solicitar la visa sin acudir personalmente a entrevista con un agente consular. Por lo que, sin importar la edad, todos los solicitantes deberán pasar por una entrevista presencial -salvo a contadas excepciones-, por lo que quienes obtuvieron la visa siendo menor de 14 años y los adultos mayores ya no podrán renovar automáticamente la visa americana. Siendo así que quienes seguirán exentos a renovar la visa sin entrevista son: los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (como A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, entre otras) y para renovar la visa de turista B1/B2, siempre y cuando cumplan con los requisitos: tener 18 años o más al momento de la emisión anterior, que haya vencido hace menos de 12 meses, no haber sido rechazados anteriormente, y presentar la solicitud en su país de residencia. No obstante, incluso si se cumplen con los requisitos, los funcionarios consulares podrán requerir de una entrevista presencial cuando lo deseen. Cabe destacar que los cambios tienen como objetivo reforzar controles migratorios y de seguridad; aunque también representa un reto adicional en el ya complicado trámite. TE PUEDE INTERESAR: SAT: Esta es la fecha límite para hacer la declaración anual en 2026 ¿QUIÉN NO HARÁ ENTREVISTA CONSULAR? Por otro lado, quienes podrán ahorrarse la entrevista consular son aquellos que deseen renovar su visa de turista con validez de 10 años, siempre y cuando lo hagan dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento y hayan sido mayores de edad al momento de haber obtenido por primera vez el documento. También, estarán exentos solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1, excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados. Este tipo de visas se conceden a personal diplomático, altos funcionarios y militares, así como a miembros de su familia. El beneficio también aplicará para la renovación de visas B-1, B-2 o B1/B2 y de la Border Crossing Card/Foil para nacionales mexicanos, siempre y cuando cumplan con: - Solicitud de renovación realizada en los primeros 12 meses, tras el vencimiento de la visa anterior;

- El solicitante debe haber tenido al menos 18 años al obtener la visa previa;

- Debe hacerse desde el país de nacionalidad o residencia del solicitante;

- Historial de visado no debe incluir rechazos, salvo que estos se hayan superado o eximido posteriormente;

- No debe haber antecedentes ni factores de inelegibilidad detectados. No obstante, la autoridad consular se reserva la facultad de requerir una entrevista presencial en cualquier momento, incluso si el solicitante cumple con requisitos de exención El Departamento de Estado justificó la medida al señalar la necesidad de fortalecer los “controles de seguridad y la verificación presencial de los solicitantes”. ¿A QUÉ VISAS PUEDES APLICAR? Esta nueva medida aplica para todas las visas de no inmigrante que se soliciten en cualquier embajada o consulados de Estados Unidos. Entre ellas están los tipos B1 y B2, utilizadas para negocios y turismo. - Visa de tipo oficial y diplomática (A/G);

- Visa de miembro de tripulación comercial o tripulante de vuelo (C-1/D);

- Visa de viajero en tránsito a través de Estados Unidos (C1);

- Visa de trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1): H1-B/H2-A/H2-B/H3 para profesionales, trabajadores agrícolas, no agrícolas y pasante;

- Visa de inversionista en Estados Unidos (E1/E2);

- Visa de estudiante en Estados Unidos (F1 o M1);

- Visa de miembro de organización internacional (G, G1, G2, G3, G4);

- Visa de empleo basada en petición (H, L, O, P, Q, R);

- Visa de prensa y medios (I);

- Visa de visitante de intercambio (J1);

- Visa de atletas, artistas, animadores (P);

- Visa de transferencias dentro de una misma empresa multinacional (L);

- Visa para personas con habilidades extraordinarias (O);

- Visa para programas de intercambio cultural (Q);- Visa para trabajadores religiosos (R);

- Visa de tratamiento médico (B-2);

- Visa para profesionales de México y Canadá que trabajan en ocupaciones específicas bajo el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y sus dependientes (TN/TD). TE PUEDE INTERESAR: Fecha exacta para la entrega de las boletas de calificaciones en marzo, según la SEP RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA CITA PRONTO: Aunque conseguir cita puede ser un proceso largo, estar al tanto de la disponibilidad en cada consulado puede marcar la diferencia. Aprovecha los espacios disponibles y adelanta tu trámite. 1. Consulta frecuentemente el sitio oficial https://ais.usvisa-info.com. 2. Considera viajar a otro consulado donde haya fechas más cercanas. 3. Agenda tu cita apenas el sistema reconozca tu pago.

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