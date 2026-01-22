Módulos INAPAM... ¿Dónde puedes tramitar tu credencial en 2026?

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 22 enero 2026
    Módulos INAPAM... ¿Dónde puedes tramitar tu credencial en 2026?
    En 2026, miles de personas en México cumplirán 60 años y podrán tramitar la credencial INAPAM, un documento gratuito que otorga descuentos y beneficios en transporte, salud, alimentación y servicios básicos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce dónde ubicar los módulos INAPAM 2026, requisitos y beneficios de la credencial para adultos mayores con descuentos en transporte, salud y más

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM está dirigida a todas las personas que tengan 60 años o más, sin importar si reciben o no otro tipo de apoyo social. Este documento oficial permite acceder a una amplia red de beneficios promovidos por el Gobierno Federal en coordinación con instituciones públicas y privadas.

Durante 2026, decenas de ciudadanos alcanzarán la edad requerida, por lo que resulta fundamental conocer el proceso para registrarse. El trámite es permanente y gratuito, lo que significa que la credencial no pierde vigencia con el paso del tiempo y no requiere renovaciones periódicas.

Además de facilitar el acceso a descuentos, la credencial INAPAM funciona como una herramienta de inclusión social, al promover la participación de los adultos mayores en actividades culturales, educativas y recreativas en todo el país.

TE PUEDE INTERESAR: Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 22 al 28 de enero según el calendario

DÓNDE UBICAR LOS MODULOS INAPAM MÁS CERCANOS

El registro para obtener la credencial INAPAM 2026 está disponible en toda la República Mexicana. Para facilitar el proceso, el Gobierno Federal habilitó una plataforma digital que permite ubicar el módulo más cercano al domicilio del solicitante.

Para encontrarlo, únicamente es necesario seleccionar la Entidad Federativa y el Municipio en el sistema oficial. De inmediato, la plataforma muestra la dirección exacta del módulo correspondiente, así como datos de contacto y horarios de atención.

Este mecanismo evita traslados innecesarios y reduce tiempos de espera, especialmente para personas adultas mayores. También permite planificar la visita con antelación y acudir con todos los documentos necesarios.

BENEFICIOS DE LA CREDENCIAL INAPAM EN 2026

Uno de los principales atractivos de la credencial es el acceso a descuentos que van del 10% al 50%, e incluso servicios completamente gratuitos en diversos rubros esenciales. Estos beneficios están diseñados para aliviar la carga económica de este sector de la población.

Entre los principales apoyos se encuentran descuentos en medicamentos, transporte público, alimentos, predial, agua potable y actividades recreativas y culturales. El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 concentra todas las empresas e instituciones participantes.

Los rubros incluidos en el programa abarcan:· Alimentación· Salud· Transporte· Educación· Cultura· Asesorías legales· Ropa y hogar

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL INAPAM

El único requisito indispensable es tener 60 años cumplidos o más. Para completar el registro, se deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

· Identificación oficial vigente

· CURP

· Acta de nacimiento legible

· Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

· 1 fotografía tamaño infantil reciente

· Teléfono y CURP de un contacto de emergencia

Contar con esta documentación completa agiliza el trámite y permite obtener la credencial en una sola visita al módulo correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿de cuánto será el aumento en 2026?

DATOS CURIOSOS

· La credencial INAPAM no tiene fecha de vencimiento

· Es válida en los 32 estados del país

· Los descuentos pueden acumularse con otras promociones

· Existen beneficios exclusivos por entidad federativa

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


apoyos sociales
programas sociales
adultos mayores

Organizaciones


INAPAM

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

El regaño de Sheinbaum a Harfuch
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, en Michoacán

Cae en Michoacán a Carlos Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios
Carreras. El Salón de la Fama de los Compositores reconocerá a figuras clave de la música contemporánea y del rock en una ceremonia que se celebrará en Nueva York.

Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores
El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero.

Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista
¿Te llegó un mensaje de Spotify a cerca de tu método de pago? Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming.

‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios

Las nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar se darán a conocer hoy jueves 22 de enero de 2026.

Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa)
La Embajada de Estados Unidos en México anunció que el programa de FIFA PASS o Pase FIFA ha iniciado.

Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS