Pensión del Bienestar... ¿de cuánto será el aumento en 2026?

Información
/ 30 octubre 2025
    Pensión del Bienestar... ¿de cuánto será el aumento en 2026?
    Actualmente, el monto de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de 6,200 pesos bimestrales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce de cuánto podría ser el aumento de la Pensión del Bienestar en 2026, el monto estimado para los adultos mayores, requisitos para registrarse y lo que han dicho las autoridades

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas sociales más importantes de la actual administración. Cada año, millones de beneficiarios esperan con expectativa si habrá un incremento en el monto, y 2026 no será la excepción.

Te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre el posible aumento, la cantidad aproximada que recibirían los adultos mayores y los requisitos para registrarse.

¿TENDRÁ AUMENTO LA PENSIÓN DEL BIENESTAR EN 2026?

De acuerdo con declaraciones oficiales y documentos publicados, sí se prevé un aumento en la Pensión Bienestar para 2026. En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el apoyo tendría ajustes anuales, superiores a la inflación, con el objetivo de garantizar que el dinero rinda para cubrir gastos básicos.

En el plan de gobierno titulado “100 pasos para la transformación”, presentado en octubre de 2024, se establece que los incrementos a la Pensión del Bienestar estarán garantizados entre 2025 y 2030. Esto significa que, aunque la cifra exacta se confirma año con año, los beneficiarios pueden tener certeza de que no perderán poder adquisitivo frente a la inflación.

¿DE CUÁNTO SERÍA EL AUMENTO EN 2026?

Actualmente, el monto de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de 6,200 pesos bimestrales. Según estimaciones preliminares y considerando la promesa de aumentarla “un poquito más de la inflación”, se calcula que en 2026 el pago podría rondar los 6,400 pesos bimestrales.

Esto representa un alivio económico importante para las personas de la tercera edad, ya que les permitiría cubrir gastos relacionados con alimentación, medicamentos, transporte y servicios básicos.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Para acceder a este apoyo económico, los adultos mayores deben cumplir con lo siguiente:

· Tener 65 años cumplidos al momento del registro.· Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, con residencia en el país.· Presentar acta de nacimiento.

· Entregar identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad).

· Contar con CURP actualizado.· Proporcionar comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibo de agua, luz, gas, teléfono o predial).

· Número de teléfono de contacto (celular y de casa).

¿CÓMO SE ENTREGA EL APOYO?

El pago de la pensión se realiza de manera bimestral a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. Esto permite que los adultos mayores dispongan del dinero de forma segura y sin intermediarios.

¿CUÁNDO SE CONFIRMARÁ EL NUEVO MONTO?

Aunque todavía no existe un anuncio oficial con la cifra exacta para 2026, se espera que el gobierno dé a conocer el monto final en los últimos meses de 2025, cuando se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

· La pensión nació en 2007 en la Ciudad de México bajo el nombre de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores.

· En 2019 se federalizó y se convirtió en un programa nacional bajo el actual nombre.

· Es uno de los programas sociales con mayor número de beneficiarios en el país, con más de 12 millones de adultos mayores inscritos.

· En varias comunidades rurales, este apoyo es la principal fuente de ingresos para las familias.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es un pilar en la política social mexicana y seguirá vigente durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Aunque el aumento exacto para 2026 no se ha confirmado, todo indica que habrá un ajuste positivo que colocaría el pago en alrededor de 6,400 pesos bimestrales. Para quienes están por cumplir 65 años, lo recomendable es reunir la documentación necesaria y mantenerse atentos a las convocatorias oficiales para registrarse.

