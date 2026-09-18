¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026

La recta final del 2026 está llegando más rápido de lo que pensamos y una de las partes favoritas de los trabajadores es el pago de una de las prestaciones más esperadas: el aguinaldo. Un sector beneficiario del aguinaldo son las pensionadas y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), te decimos cuándo será el pago.

AGUINALDO A LOS PENSIONADOS DEL IMSS E ISSSTE Aunque tradicionalmente el pago se realiza en diciembre, pensionados reciben el pago durante el mes de noviembre, ya que se les brinda durante el último pago del año. Los primeros en recibir el pago del aguinaldo son los beneficiarios del IMSS, reciben el monto durante el mes de noviembre; aunque todavía no existe una fecha oficial de cuándo se emitirá, es importante recordar que la pensión se entrega el primer día hábil de cada mes, en este caso será el lunes 2 de noviembre. El aguinaldo equivale a un mes de pensión en el caso de pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, de acuerdo a la ley vigente hasta el 30 de junio de 1997 (conocida como ley 73). Mientras que los pensionados del ISSSTE reciben el pago del aguinaldo en dos partes, la primera se paga la primera quincena de noviembre, según establece el calendario oficial de pago de pensiones. Y la segunda parte será pagada en enero de 2027, pero el 27 de noviembre de 2026 se depositará el pago del mes de diciembre. ¿CUÁNTO RECIBEN LOS PENSIONADOS? La cantidad exacta que reciben los pensionados del IMSS de aguinaldo es equivale a una mensualidad de su pensión (sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales), así lo informa la página oficial de pensiones del instituto. Es decir, será el pago mensual correspondiente y una cantidad exactamente igual como aguinaldo. En cuanto a los jubilados del ISSSTE, reciben el monto de acuerdo con el tipo de régimen bajo el que se hayan retirado y con respecto a los años trabajados, por lo que si quieres conocer la cantidad exacta, es necesario comunicarte con los encargados de esta área.

¿QUIÉNES RECIBEN EL AGUINALDO DEL IMSS E ISSSTE EN 2026? El aguinaldo IMSS e ISSSTE 2026 aplica únicamente para los pensionados que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir: • Personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. • Jubilados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. • Cumplieron con el mínimo de semanas cotizadas (500 semanas en la mayoría de los casos). Las modalidades de pensión de la Ley 73 que reciben esta prestación son: - Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (Casi la totalidad de los jubilados de la Ley 73); - Invalidez o Riesgo de Trabajo (Incapacidad Permanente); - Pensiones de Beneficiarios (Viudez, Orfandad y Ascendientes). Por el contrario, quienes están bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, y que reciben su pensión a través de una Afore, no reciben aguinaldo. Esto se debe a que sus recursos provienen de cuentas individuales, y no del sistema solidario administrado por el IMSS. Pero, ¿qué pasa si no llega el aguinaldo? Si eres pensionado bajo la Ley 73 y el aguinaldo no aparece, lo mejor es: 1.- Verificar que datos bancarios estén actualizados; 2.- Revisar movimientos bancarios desde el cajero automático o la app de tu banco; 3.- Contactar directamente al IMSS o acudir a tu subdelegación más cercana. Recuerda, no hay deducciones ni retenciones adicionales por el concepto, al ser un derecho establecido en la Ley del Seguro Social. ¿QUÉ ES EL AGUINALDO? El aguinaldo se trata de una prestación laboral establecida por ley, a la cual te corresponde a un mínimo de 15 días de salario y deberá de ser pagado antes del 20 de diciembre. Este beneficio es altamente anticipado por los mexicanos; sin embargo, es crucial señalar que no se implementa de igual forma para todos los sectores. Se le otorga el aguinaldo a los trabajadores activos y jubilados de algunas instituciones. Entre las pensiones que sí incluyen aguinaldo se encuentran: - Aguinaldo para pensionados del IMSS: Aquellos que han laborado bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho a recibir un aguinaldo, dado que su pensión proviene de un empleo formal. - Aguinaldo para pensionados del ISSSTE: De igual manera, los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también son elegibles para esta prestación.

DIFERENCIAS ENTRE LEY 73 Y LEY 97 · Ley 73: Cubre a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Este grupo suele recibir más beneficios en comparación con la normativa actual, entre ellos el aguinaldo anual. · Ley 97: Aplica para quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Aquí las pensiones dependen del ahorro acumulado en las Afores, por lo que el aguinaldo no está previsto, salvo que exista un acuerdo contractual con la aseguradora.

Temas

aguinaldo Pensiones pensionados

Localizaciones

México

Organizaciones

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