Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados

El monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur este martes 18 de agosto, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el organismo, también se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que otros estados del país tendrán precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

MONZÓN MEXICANO MANTENDRÁ LLUVIAS EN EL NOROESTE El SMN explicó que el monzón mexicano continuará sobre el noroeste del territorio nacional, donde interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera ubicada sobre la península de Baja California y con condiciones de inestabilidad atmosférica. Esta combinación generará lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, mientras que Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit registrarán lluvias fuertes a muy fuertes. Las precipitaciones en estas regiones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. El organismo meteorológico señaló que mantiene vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano en el noroeste del país, debido a que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo la presencia de lluvias durante la jornada. ONDA TROPICAL 28 PROVOCARÁ LLUVIAS EN EL OCCIDENTE Y SUR Además de la influencia del monzón, canales de baja presión sobre el interior de México interactuarán con circulaciones ciclónicas en altura y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. A estos sistemas se suma el desplazamiento de la onda tropical número 28 sobre el occidente del país, lo que favorecerá la presencia de chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, oriente, sur y sureste de México. El SMN pronosticó lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones puntuales muy fuertes en Jalisco, Puebla y Tabasco. Las lluvias también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas entidades del centro y occidente del país, de posible caída de granizo.

NUEVA ONDA TROPICAL 29 SE APROXIMA A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN El SMN informó que una nueva onda tropical, identificada como número 29, se aproximará a la península de Yucatán. Su desplazamiento incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en esa región, particularmente conforme avance hacia el territorio nacional. El organismo indicó que mantiene vigilancia tanto sobre el monzón mexicano como sobre el avance de las ondas tropicales número 28 y 29. Las lluvias fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, además de estar acompañadas por actividad eléctrica y granizo. Asimismo, las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. En zonas urbanas y carreteras también podrían presentarse bancos de niebla capaces de reducir la visibilidad. PROBABILIDAD DE LLUVIAS LIGERAS Y AMBIENTE CÁLIDO PARA HOY MARTES EN SALTILLO Para este martes 18 de agosto de 2026, Saltillo experimentará una jornada cálida con presencia de lluvia ligera durante el día. Los pronósticos meteorológicos indican una temperatura máxima de 29°C con un índice UV de nivel 8, acompañado por vientos provenientes del norte con velocidades de 12 mph y un 46% de humedad relativa. La probabilidad de precipitaciones se ubicará en un 35% durante el período diurno. Hacia la noche, el panorama atmosférico prevé condiciones completamente despejadas en la capital coahuilense. Se anticipa un descenso térmico que situará la temperatura mínima en los 19°C, mientras que la probabilidad de lluvia se reducirá al 0%, favoreciendo un ambiente fresco y estable para el cierre de la jornada.

¿DÓNDE HABRÁ LLUVIAS INTENSAS ESTE MARTES 18 DE AGOSTO? Para este martes se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas del centro y sur de Baja California Sur, el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y el noroeste y este de Chiapas. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este de Sonora, centro y sur de Sinaloa, oeste de Jalisco, sur y sureste de Puebla y oeste de Tabasco. En Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del SMN. Asimismo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo podrían registrar intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. En Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. PERSISTEN TEMPERATURAS SUPERIORES A 45 GRADOS Además de las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. El SMN pronosticó temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Las temperaturas de entre 40 y 45 grados se registrarán en el centro de Baja California Sur, el noroeste, oeste y suroeste de Sonora, el este de Chihuahua, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas. También se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Durango, norte de Sinaloa, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 grados. La onda de calor continuará en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas. En contraste, las temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados se esperan en zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

TAMBIÉN SE PREVÉN FUERTES RACHAS DE VIENTO Y OLEAJE En el Istmo de Tehuantepec se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Rachas de 40 a 60 kilómetros por hora podrían presentarse en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo se esperan rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas se prevé mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura. El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros en el golfo de Tehuantepec, mientras que en la costa occidental de la península de Baja California y las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan olas de entre 1 y 2 metros, de acuerdo al pronóstico del SMN.