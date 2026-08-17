¡Llegó el 2x1! Concert Week 2026 de Ticketmaster: Artistas, fechas y ofertas que no puedes dejar ir

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    ¡Llegó el 2x1! Concert Week 2026 de Ticketmaster: Artistas, fechas y ofertas que no puedes dejar ir
    Ocesa, Ticketmaster y Banamex han lanzado una oportunidad que no te puedes perder, más de 150 conciertos y festivales en México al 2x1. INSTAGRAM

Con las promociones de Concert Week 2026 podrás acceder a eventos de entretenimiento Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey

¿Te gustan los conciertos y esperabas una oportunidad para el próximo? Pues, Ocesa, Ticketmaster y Banamex han lanzado una oportunidad que no te puedes perder, más de 150 conciertos y festivales en México al 2x1.

Con las promociones de Concert Week 2026 podrás acceder a eventos de entretenimiento Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades del país con promociones al 2x1 del lunes 17 al lunes 24 de agosto de 2026.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-tienes-el-tuyo-asi-puedes-comprar-tu-boleto-para-el-festival-rodeo-saltillo-AB22892626

¿CÓMO PUEDO OBTENER BOLETOS AL 2X1?

Aunque se pensaría que para obtener esta clase de boletos hay que cumplir muchos requisitos, podrás conseguirlos al:
- Compara dos boletos participantes con una tarjeta Banamex;
- Automáticamente, recibirás el descuento equivalente al costo de uno de ellos;
- ¡Recuerda! Siempre y cuando se realice en múltiplos de dos;
- Y se cumplan los términos de la promoción.

Para comprar tus boletos sigue estos pasos:

1.- Busca el concierto o festival que quieras de la lista de eventos participantes.

2.- Selecciona tus lugares identificados con la promoción CONCERT WEEK, es decir 2x1. (Debes comprar mínimo dos boletos y máximo ocho para obtener la promoción, puedes elegir 2, 4, 6 u 8 entradas).

3.- Paga con una tarjeta de crédito o débito Banamex participante y el descuento del 50 por ciento se aplica directamente sobre el precio de los boletos elegibles. En tus compras realizadas con tarjetas de crédito Banamex pueden acceder a tres meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones aplicables, con un monto mínimo de 3 mil pesos para obtener esta modalidad)

Esta promoción solo estará disponible para compras en línea a través de Ticketmaster y Eticket, hasta agotar existencias.

Desde las 9:00 horas del 17 de agosto hasta las 23:59 horas del 24 de agosto.

https://vanguardia.com.mx/show/nicho-hinojosa-convierte-parras-en-una-noche-de-bohemia-nostalgia-y-canciones-CO22867674

¿QUÉ ARTISTAS PODRÉ VER CON CONCERT WEEK 2026?

En esta edición Concert Week 2026 de Ocesa, Ticketmaster y Banamex ofrecen una cartelera muy amplia de más de 150 conciertos y festivales de música de diferentes géneros de talla nacional e internacional.

Entre los artistas y eventos disponibles para esta promoción se encuentra:

- Maroon 5
- Def Leppard
- Alejandro Sanz
- Babasónicos
- Apocalyptica
- Anyma
- Fobia
- 5 Seconds of Summer<br /> - Aespa
- Anuel AA
- Bad Gyal
- Benny Ibarra
- Black Veil Brides
- Carlos Ballarta
- David Byrne
- Emjay
- Enjambre
- Fangoria
- José María Napoleón y Mocedades
- La Leyenda
- Lagos
- Lila Downs
- Los Auténticos Decadentes y Caligaris
- Lagos
- Majo Aguilar
- María León
- Martin Garrix
- Meme del Real
- Moenia
- Morat
- Motel
- Nach
- Natalia Lafourcade
- Panteón Rococó
- Reyno
- Robyn
- Romeo Santos y Prince Royce
- Rosana
- Scorpions
- Soda Stereo
- The Midnight
- Timo
- Tove Lo
- Travis
- Wave to Earth
- Young Miko
- ZZ Top
Y muchos más.

Todas las ofertas están sujetas a la disponibilidad del sistema y a un boletaje limitado asignado a la campaña, por lo que las zonas más codiciadas suelen agotarse rápido.

https://vanguardia.com.mx/show/toca-esperar-cancela-rod-stewart-conciertos-en-mexico-tras-procedimiento-cardiaco-IO22796824

¿QUÉ CONCIERTOS HAY EN MONTERREY AL 2X1?

Para la vecina Sultana del Norte también hay una serie de conciertos que te pueden gustar en los principales escenarios de Monterrey:

- Maroon 5 | Estadio Borregos
- Alejandro Sanz | Estadio Borregos
- 5 Seconds of Summer | Auditorio Banamex
- Los Auténticos Decadentes / Caligaris | Auditorio Banamex
- Bad Gyal | Auditorio Banamex
- Nanpa Básico | Auditorio Banamex
- Panteón Rococó | Auditorio Banamex
- Nach | Escenario GNP Seguros
- Apocalyptica | Escenario GNP Seguros
- David Byrne | Escenario GNP Seguros
- Travis | Escenario GNP Seguros
- The Midnight Time Machines | Escenario GNP Seguros

¿Cuál será tu próximo concierto?

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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