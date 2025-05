¡Ni te emociones! Estas son las empresas que NO pagarán utilidades en 2025

Las utilidades son las ganancias obtenidas por una empresa, persona o entidad económica después de cubrir todos los costos y gastos relacionados con su actividad. Representan el excedente financiero que resulta de restar del total de ingresos los costos de producción, los gastos operativos, los impuestos y otras obligaciones.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recomendó a los patrones y/o empresas paguen las utilidades entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que las personas físicas del 1 de mayo al 29 de junio de 2025.

Asimismo, trascendió que todo trabajador tiene derecho a una remuneración por su contribución en las ganancias netas de la empresa, la cual se obtiene de las utilidades. Esto se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

No obstante, existen algunas empresas que no están obligadas a dar este derecho, así como hay trabajadores que no reciben las utilidades.

ESTAS EMPRESAS NO ESTÁN OBLIGADAS A PAGAR UTILIDADES

- Empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento.

- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

- Empresas cuyo capital sea menor al establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según la rama industrial.

- Instituciones de asistencia privada sin propósitos de lucro.