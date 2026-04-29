¿Niños de 30 años o adultos pobres?... Millennials y Centennials evitan casarse, retrasan tener hijos e independizarse, según el Inegi

Hoy, los jóvenes en México están estirando la estancia en el hogar familiar no por comodidad, sino porque el mundo exterior se ha vuelto financieramente hostil.

Se dice que las nuevas generaciones son de la “etapa de cristal” o la que no quiere compromisos, pero los fríos números de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 del INEGI cuentan una historia muy distinta. Lo que estamos viviendo no es un capricho generacional, sino una reconfiguración social forzada por el contexto.

La transición a la vida adulta ya no es ese camino lineal que recorrieron nuestros padres. El estudio revela que apenas el 16.9% de los centennials (nacidos entre 1998 y 2007) se independizaron antes de cumplir la mayoría de edad.

Si comparamos esto con el 31.1% de la generación de los sesenta, es evidente que el “nido” es ahora un refugio necesario ante un mercado inmobiliario que parece una carrera de obstáculos imposible de ganar.

DATO CURIOSO: Actualmente, el 46% de los mexicanos entre 20 y 30 años sigue viviendo bajo el techo de sus padres, una cifra que nos pone al nivel de economías europeas con crisis de vivienda similares.

¿COMODIDAD O ADULTOS DE 40 AÑOS ATRAPADOS?

Existe una narrativa persistente que tacha a los millennials y centennials de ser “niños de 30 o de 40 años” que se niegan a madurar. Sin embargo, el enfoque cambia cuando analizamos que la supuesta comodidad de vivir con los padres es, en realidad, una estrategia de supervivencia. No es que no se quiera crecer, es que el costo de la autonomía se ha vuelto un artículo de lujo inalcanzable para el trabajador promedio.

La brecha entre los ingresos y el costo de vida ha creado una generación de “adultos en pausa”. Mientras que en décadas anteriores un empleo administrativo permitía pagar una hipoteca y mantener una familia, hoy el salario promedio de 7,380 pesos apenas cubre una fracción de las rentas urbanas, que oscilan entre los 13,000 y 16,000 pesos. Permanecer en casa es la única vía para no caer en la precariedad absoluta.

“La independencia económica ya no depende solo del esfuerzo individual, sino de un entorno estructural que ha encarecido la vivienda por encima de los salarios”, explican especialistas en demografía. Esto obliga a muchos a elegir entre vivir solos en condiciones de hacinamiento o permanecer en el hogar familiar para mantener una calidad de vida mínima y seguir invirtiendo en su educación.

EL FIN DEL MITO DEL MATRIMONIO JOVEN

Casarse por la iglesia o por lo civil a los 20 años es, hoy en día, una rareza estadística. El INEGI es contundente: la edad promedio para contraer matrimonio ha escalado hasta los 35 años en los hombres y los 32 años en las mujeres. No es que hayamos dejado de creer en el amor, es que las prioridades han mutado hacia la preparación académica y la estabilidad profesional. La formación de parejas en edades tempranas cayó del 22.4% al 15%.

Esta postergación del compromiso legal o de unión libre es una respuesta lógica a la incertidumbre del presente. En un entorno donde una licenciatura ya no garantiza un sueldo digno, los jóvenes optan por especializarse antes de intentar sostener un hogar compartido. Los hitos de la “adultez tradicional” se están moviendo hacia la cuarta década de vida, redefiniendo lo que significa ser un adulto funcional en el México contemporáneo.

DATO CURIOSO: Por primera vez en décadas, la educación es el factor número uno que retrasa la salida del hogar, superando incluso a las crisis económicas cíclicas del país.

PATERNIDAD POSTERGADA Y EL DESCENSO DE LA NATALIDAD

La imagen de la familia numerosa ha quedado en los álbumes de fotos antiguos. La tasa de fecundidad en México se desplomó de 2.07 hijos por mujer en 2018 a solo 1.60 en 2023. Los millennials y centennials estamos siendo mucho más cautelosos al dar el paso hacia la paternidad. La maternidad temprana también vio un descenso importante, pasando del 15.9% al 10.8% en la comparación generacional.

· Menor presión social por cumplir roles tradicionales de género.

· Incremento en el uso de métodos anticonceptivos y planificación familiar.

· Conciencia sobre el alto costo de la crianza y la educación básica.

· Enfoque en el desarrollo de proyectos personales y profesionales.

“Estamos viendo un cambio estructural donde el ‘éxito’ ya no se mide por el número de hijos, sino por la estabilidad que se puede ofrecer”, comentan analistas. Esta tendencia no solo afecta el presente de las familias, sino que plantea un reto enorme para el futuro del sistema de pensiones y la economía nacional, con una población que envejece mientras la base de jóvenes trabajadores se reduce.

MENOS MIGRACIÓN Y MÁS PERMANENCIA EN EL ORIGEN

Incluso el impulso de “probar suerte” en otras ciudades se ha enfriado. Los datos muestran que los jóvenes actuales migran menos que sus progenitores.

El porcentaje de quienes se mudaron de su lugar de origen antes de los 18 años bajó del 21.3% al 14.4%. Mudarse implica gastos de instalación que hoy son prohibitivos, lo que ancla a las personas a sus comunidades de origen por periodos más largos.