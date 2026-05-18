UIF confirma congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa señalados por EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    UIF confirma congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa señalados por EU
    La UIF inmovilizó cuentas de funcionarios de Sinaloa tras alertas derivadas de acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos nexos criminales. VANGUARDIA

La UIF confirmó el bloqueo preventivo de cuentas de Rubén Rocha Moya y otros señalados por EU por presuntos nexos criminales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el congelamiento de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La medida fue dada a conocer oficialmente horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmara durante su conferencia matutina que las cuentas habían sido inmovilizadas como parte de acciones preventivas derivadas de señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-congelamiento-de-cuentas-a-rocha-moya-MD20765876

UIF CONFIRMA BLOQUEO PREVENTIVO DE CUENTAS

A través de un comunicado, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) relacionadas con Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.

“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa”, señaló el organismo.

La dependencia explicó que la medida se originó a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales derivaron de los señalamientos realizados públicamente por autoridades de Estados Unidos.

“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente”, indicó el comunicado.

BANCOS EMITIERON ALERTAS TRAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS

La UIF detalló que los bancos mexicanos, debido a sus relaciones de corresponsalía con instituciones financieras estadounidenses, activaron mecanismos de monitoreo y cumplimiento sobre clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Según explicó la dependencia, estas alertas fueron canalizadas mediante reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, mecanismo con el que posteriormente se efectuó la inmovilización preventiva de las cuentas.

“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, agregó el organismo.

La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas señaladas.

“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó.

Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, incluyendo garantías de audiencia y recursos administrativos y jurisdiccionales.

SHEINBAUM ATRIBUYE MEDIDA A PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS

Horas antes del comunicado oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el congelamiento de cuentas respondió a protocolos financieros relacionados con las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra diez personas vinculadas al caso.

Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó que exista una investigación directa iniciada por la UIF.

“Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá (Estados Unidos), toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, declaró Sheinbaum.

ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS

El bloqueo ocurre en el contexto de las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Aunque la UIF no mencionó nombres específicos en su comunicado, previamente se informó que entre las personas señaladas se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

Las acusaciones incluyen presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos y protección a integrantes del grupo criminal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-a-rocha-moya-de-intentar-opacar-informacion-con-reforma-de-seguridad-nacional-CC20661627

DOS EXFUNCIONARIOS YA FUERON DETENIDOS EN ESTADOS UNIDOS

Entre las personas señaladas por las autoridades estadounidenses se encuentran Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes ya fueron detenidos en Estados Unidos.

En el caso de Mérida Sánchez, reportes difundidos en medios nacionales indican que su captura habría ocurrido como parte de una entrega voluntaria para colaborar con autoridades estadounidenses a cambio de posibles beneficios legales.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre nuevas acciones derivadas del congelamiento de cuentas ni sobre posibles procedimientos penales adicionales en territorio nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Personajes


Rubén Rocha Moya

Organizaciones


UIF

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Mario Delgado lo sabía

Mario Delgado lo sabía
NosotrAs: RarAs

NosotrAs: RarAs
Operativo en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, permitió asegurar sustancias químicas, presunto Fentanilo, municiones y equipo táctico.

Desmantelan presunto narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa; aseguran fentanilo y precursores químicos
El rey Felipe VI confirmó su visita a México para asistir al Mundial de Futbol 2026, donde acompañará a la selección española en Guadalajara.

El rey Felipe VI de España vendrá a México para el Mundial; nunca se rompieron relaciones, aclara Sheinbaum
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Miles de adultos mayores buscan acceder al llamado “pago triple” relacionado con la tarjeta INAPAM en 2026.

Pago triple INAPAM 2026: cómo registrarte y quiénes lo recibirán
Apuesta. La colección ‘Benito Antonio’ incluye prendas inspiradas en el estilo relajado y urbano del cantante puertorriqueño.

¿Cuándo llegará a México? Bad Bunny y Zara arrasan con el lanzamiento de ‘Benito Antonio’
Ciudad Universitaria celebró el pase de los auriazules tras superar al Pachuca en semifinales.

Pumas vs Cruz Azul: así quedó la Final del Clausura 2026 de la Liga MX