UIF confirma congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa señalados por EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el congelamiento de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La medida fue dada a conocer oficialmente horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmara durante su conferencia matutina que las cuentas habían sido inmovilizadas como parte de acciones preventivas derivadas de señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses.

UIF CONFIRMA BLOQUEO PREVENTIVO DE CUENTAS A través de un comunicado, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) relacionadas con Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa. “La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa”, señaló el organismo. La dependencia explicó que la medida se originó a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales derivaron de los señalamientos realizados públicamente por autoridades de Estados Unidos. “Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente”, indicó el comunicado.

BANCOS EMITIERON ALERTAS TRAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS La UIF detalló que los bancos mexicanos, debido a sus relaciones de corresponsalía con instituciones financieras estadounidenses, activaron mecanismos de monitoreo y cumplimiento sobre clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP). Según explicó la dependencia, estas alertas fueron canalizadas mediante reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, mecanismo con el que posteriormente se efectuó la inmovilización preventiva de las cuentas. “Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, agregó el organismo. La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas señaladas. “La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, indicó. Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa, incluyendo garantías de audiencia y recursos administrativos y jurisdiccionales. SHEINBAUM ATRIBUYE MEDIDA A PROCEDIMIENTOS AUTOMÁTICOS Horas antes del comunicado oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el congelamiento de cuentas respondió a protocolos financieros relacionados con las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra diez personas vinculadas al caso. Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó que exista una investigación directa iniciada por la UIF. “Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá (Estados Unidos), toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, declaró Sheinbaum. ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS El bloqueo ocurre en el contexto de las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Aunque la UIF no mencionó nombres específicos en su comunicado, previamente se informó que entre las personas señaladas se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Las acusaciones incluyen presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el tráfico de narcóticos y protección a integrantes del grupo criminal.

DOS EXFUNCIONARIOS YA FUERON DETENIDOS EN ESTADOS UNIDOS Entre las personas señaladas por las autoridades estadounidenses se encuentran Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes ya fueron detenidos en Estados Unidos. En el caso de Mérida Sánchez, reportes difundidos en medios nacionales indican que su captura habría ocurrido como parte de una entrega voluntaria para colaborar con autoridades estadounidenses a cambio de posibles beneficios legales. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre nuevas acciones derivadas del congelamiento de cuentas ni sobre posibles procedimientos penales adicionales en territorio nacional.

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