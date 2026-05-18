Interroga FGR a militares por operativo en Chihuahua

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    Interroga FGR a militares por operativo en Chihuahua
    Lara señaló que los militares “aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo”. CUARTOSCURO

Buscan identificar a propietarios de inmueble en el que se encontró un centro de producción de drogas

La Fiscalía General de la República interrogó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que presuntamente brindaron seguridad perimetral en el operativo del 17 y 18 de abril pasado, en el que la Fiscalía de Chihuahua intervino un narcolaboratorio y después murieron dos agentes de la CIA.

El Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, informó también que la dependencia lleva a cabo diligencias para identificar a los propietarios del inmueble en el que se encontró el centro de producción de drogas, así como a las empresas proveedoras de los precursores químicos.

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“En cuanto a la investigación de los hechos, posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de seguridad nacional, que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILCC), informamos que además de personal de Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo”, dijo en un mensaje a la prensa transmitido por internet.

“Asimismo, la FGR está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo y que el operativo que culminó en la localización de laboratorio se haya llevado de manera adecuada en términos de la normatividad aplicable”.

Aunque no lo mencionó, fuentes federales indicaron que los militares llamados a declarar por la FGR lo hicieron en calidad de testigos.

Los integrantes del instituto armado son los primeros servidores públicos federales que llama a declarar la FGR en el caso de la presunta participación ilegal de agentes de la CIA en el operativo en el que fue intervenido el narcolaboratorio en la la Sierra del Pinal.

La semana pasada la FGR ya había interrogado a 40 de 47 funcionarios, pero todos pertenecían de la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Chihuahua.

Además de la citada carpeta de investigación de la FEILCC, la Fiscalía integra otra indagatoria por delitos contra salud relacionada con los mismos hechos, derivada de la instalación clandestina del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.

“En lo que se refiere a la indagatoria que se integra con motivo del hallazgo del laboratorio clandestino a cargo de la Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua, la zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y continuamos con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción.

“De igual modo, esta fiscalía General de la República se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras”.

El 17 y 18 de abril pasados la Fiscalía Estatal de Chihuahua allanó un narcolaboratorio de drogas sintéticas en un predio de la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos. Al concluir la operación, dos agentes de la CIA y Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la AEI, murieron en un accidente automovilístico.

La FGR informó ayer que, tras hacerse cargo de la investigación, aseguró el inmueble e incautó 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, y casi 2 mil litros de metanfetamina.

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