Asignan a Sarah Rebecca Krissoff como defensa de Gerardo Mérida Sánchez

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    Asignan a Sarah Rebecca Krissoff como defensa de Gerardo Mérida Sánchez
    Sarah Rebecca Krissoff representará a Gerardo Mérida Sánchez Vanguardia

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Mérida Sánchez, fue acusado de recibir sobornos de hasta 100 mil dólares por Los Chapitos

¿Listos para el juicio? El 18 de mayo se reportó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rubén Rocha Moya, contará con representación ante la Corte de Estados Unidos.

La defensa del exfuncionario sinaloense, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, tendrá como abogada a la exfiscal adjunta del Distrito Sur de Nueva York, Sarah Rebecca Krissoff. Como parte de su Constitución, toda persona en los Estados Unidos tiene derecho a recibir representación durante un juicio.

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Mérida Sánchez se presentará el primero de junio ante las autoridades judiciales. El juez encargado de su caso ordenó que el plazo para el juicio rápido se extienda hasta tal fecha.

En la página web de la firma de abogados Cozen O’Connor, en la cual está adjunta Rebecca Krissoff, se destacó que ‘actualmente, Sarah se dedica a defender a clientes contra acusaciones de fraude penal y civil, con especial énfasis en los casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las Fiscalías Federales de todo el país’.

El 11 de mayo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, el 11 de mayo del 2026, en Arizona. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

El funcionario cumplió su cargo, en la administración estatal de Rubén Rocha Moya desde el 2023 al 2024. Según las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el exfuncionario recibió sobornos por parte del cártel de Los Chapitos, a cambio de información sobre las redadas en contra de los narcolaboratorios.

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La denuncia asegura que los sobornos eran de 100 mil dólares mensuales. Por su parte, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregó a las autoridades el 15 de mayo, también tras las acusaciones de vinculación con el crimen organizado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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