Asignan a Sarah Rebecca Krissoff como defensa de Gerardo Mérida Sánchez

La defensa del exfuncionario sinaloense, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, tendrá como abogada a la exfiscal adjunta del Distrito Sur de Nueva York, Sarah Rebecca Krissoff. Como parte de su Constitución, toda persona en los Estados Unidos tiene derecho a recibir representación durante un juicio.

¿Listos para el juicio? El 18 de mayo se reportó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rubén Rocha Moya , contará con representación ante la Corte de Estados Unidos.

Mérida Sánchez se presentará el primero de junio ante las autoridades judiciales. El juez encargado de su caso ordenó que el plazo para el juicio rápido se extienda hasta tal fecha.

En la página web de la firma de abogados Cozen O’Connor, en la cual está adjunta Rebecca Krissoff, se destacó que ‘actualmente, Sarah se dedica a defender a clientes contra acusaciones de fraude penal y civil, con especial énfasis en los casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las Fiscalías Federales de todo el país’.

El 11 de mayo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, el 11 de mayo del 2026, en Arizona. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

El funcionario cumplió su cargo, en la administración estatal de Rubén Rocha Moya desde el 2023 al 2024. Según las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el exfuncionario recibió sobornos por parte del cártel de Los Chapitos, a cambio de información sobre las redadas en contra de los narcolaboratorios.