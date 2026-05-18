Saúl Monreal responde a críticas por video con esvástica; rechaza apoyo al nazismo y retira grabación

El senador de Morena Saúl Monreal Ávila emitió un mensaje público luego de la polémica generada por un video difundido en sus redes sociales, en el que aparece acompañado del grupo musical Bad Men mientras interpretaban una canción y donde uno de los participantes portaba una playera con una esvástica. La publicación provocó comentarios y reacciones en plataformas digitales debido al símbolo que aparecía en la vestimenta de uno de los jóvenes presentes durante la grabación. Posteriormente, el legislador difundió un nuevo video para aclarar su postura y explicar el contexto de la grabación. VIEDO EN EL QUE UN HOMBRE PORTABA BLAYERA CON ESVÁSTICA EN VIDEO DE MONREAL DESATA POLÉMICA El material original formaba parte de una dinámica que el senador realiza periódicamente en redes sociales bajo el nombre de “jueves de rolita”, espacio en el que comparte interpretaciones musicales junto con distintos invitados. Sin embargo, en esta ocasión la atención se centró en la ilustración visible en la playera de uno de los asistentes, identificada por usuarios como una esvástica, símbolo relacionado históricamente con el nazismo. Tras la difusión del video y las críticas en redes sociales, Monreal decidió pronunciarse públicamente sobre el tema.

SAÚL MONREAL ASEGURA QUE NO COMPARTE SÍMBOLOS DE ODIO A través de un nuevo mensaje publicado en sus plataformas digitales, el senador explicó que el formato musical tiene más de cuatro años realizándose y que su intención ha sido únicamente convivir con las personas que lo siguen en redes sociales. “Buenos días, a todas y a todos. He visto que en las últimas horas se han generado comentarios respecto a un video reciente grabado en mi ya conocido jueves de rolita, junto a un grupo musical de Fresnillo y considero importante hacer una aclaración”, expresó. El legislador señaló que durante ese tiempo ha interpretado canciones de distintos géneros y ha compartido espacio con diferentes personas, generalmente en grabaciones sencillas realizadas desde su camioneta. En esta ocasión, explicó, acudieron a un estudio musical de jóvenes originarios de Fresnillo, Zacatecas, donde se realizó la grabación que posteriormente fue difundida en redes sociales. RECONOCE MONREAL OMISIÓN Y OFRECE DISCULPA En su mensaje, Saúl Monreal Ávila afirmó que no comparte ni respalda expresiones vinculadas con el odio, la discriminación o la violencia. “Respecto a lo que se ha señalado sobre uno de los asistentes durante la grabación, quiero decir con claridad que no comparto, respaldo ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia”, declaró. Asimismo, reconoció que existió una omisión al no advertir el símbolo durante la grabación y ofreció disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas. “Quiero decirles con sinceridad que nunca fue mi intención agraviar a nadie. Lamento que esta situación se haya polemizado, porque ese nunca fue el propósito de este espacio”, señaló.

RETIRAN VIDEO ORIGINAL DE REDES SOCIALES El senador informó que, como parte de una medida de responsabilidad, dio instrucciones a su equipo para retirar el video de sus cuentas oficiales y reforzar la revisión de futuros contenidos. “Precisamente por ello he pedido a mi equipo poner mayor atención a cualquier símbolo, mensaje o elemento que pudiera prestarse a malas interpretaciones o generar este tipo de situaciones nuevamente”, indicó. Añadió que su trayectoria pública y personal ha estado guiada por valores relacionados con el respeto, la inclusión y la paz social. “Quienes me conocen saben que mi trayectoria pública y personal siempre ha estado guiada por valores de respeto, inclusión, paz social y fraternidad”, expresó el legislador en su mensaje de aclaración. La polémica continuó generando comentarios y reacciones en redes sociales luego de la difusión del video original y del posicionamiento posterior del senador morenista.

Publicidad