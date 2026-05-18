Rocha Moya divide la opinión en encuesta: 49% está de acuerdo de que se extradite a EU

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    Rocha Moya divide la opinión en encuesta: 49% está de acuerdo de que se extradite a EU
    Ha aumentado la percepción de aprobación de una mayor colaboración entre EU y México para combatir a los grupos criminales del mercado de drogas y armas. EFE

La encuesta de El Financiero también detectó un alza en la percepción de las y los encuestados sobre la probabilidad de acciones militares estadounidenses en suelo mexicano

La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dividió opiniones entre la población mexicana encuestada por El Financiero ya que el 49% está de acuerdo con que el gobierno de México extradite a Rocha Moya hacia Estados Unidos (EU), mientras que el 42% de los encuestados opina que no debe de ser extraditado; 9% no opinó.

Más de la mitad de los mexicanos encuestados (55%) sí sabían sobre la solicitud de extradición del gobernador en turno de Sinaloa hacia EU, conclusión a partir de una encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos realizada entre el 8 al 13 de mayo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/uif-confirma-congelamiento-de-cuentas-de-ruben-rocha-moya-y-funcionarios-de-sinaloa-senalados-por-eu-EC20771555

El ejercicio también cuestionó a los encuestados sobre si sabían de los dos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) que murieron en Chihuahua en un siniestro vial: el 49% no estaban enterados de la muerte de estos dos elementos de la Agencia..

COOPERACIÓN O DEFENDER SOBERANÍA ANTE ESTADOS UNIDOS

La encuesta también detectó que ha aumentado la percepción acerca de la colaboración entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado puesto que aumentó 16 puntos porcentuales el apoyo a la colaboración entre ambas naciones (de 23 a 39%) y bajó 20 puntos porcentuales el porcentaje de la población que opina que Estados Unidos “no se meta” (de 76 a 56%), con respecto a enero de 2026.

Además, creció la aprobación sobre el empleo de fuerzas militares de Estados Unidos para “combatir a grupos criminales en México”: 61% está en desacuerdo, cayendo 18 puntos con respecto a febrero de 2026 y 37% de acuerdo, aumentando el apoyo a esta postura en 18 puntos.

Ante lo anterior, a los 400 encuestados se les preguntó si perciben una alta o baja probabilidad de que Donald Trump ordene acciones militares contra “cárteles de la droga en México”, a lo que respondieron 57% muy o algo probable y 42% poco o nada probable, detectándose un aumento de 18 puntos para la alta probabilidad y una caída de 17 puntos para la baja probabilidad, con respecto a febrero de 2026.

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Rubén Rocha Moya

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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