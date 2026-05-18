Rocha Moya divide la opinión en encuesta: 49% está de acuerdo de que se extradite a EU

Más de la mitad de los mexicanos encuestados (55%) sí sabían sobre la solicitud de extradición del gobernador en turno de Sinaloa hacia EU, conclusión a partir de una encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos realizada entre el 8 al 13 de mayo de 2026.

La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , dividió opiniones entre la población mexicana encuestada por El Financiero ya que el 49% está de acuerdo con que el gobierno de México extradite a Rocha Moya hacia Estados Unidos (EU), mientras que el 42% de los encuestados opina que no debe de ser extraditado; 9% no opinó.

El ejercicio también cuestionó a los encuestados sobre si sabían de los dos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) que murieron en Chihuahua en un siniestro vial: el 49% no estaban enterados de la muerte de estos dos elementos de la Agencia..

COOPERACIÓN O DEFENDER SOBERANÍA ANTE ESTADOS UNIDOS

La encuesta también detectó que ha aumentado la percepción acerca de la colaboración entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado puesto que aumentó 16 puntos porcentuales el apoyo a la colaboración entre ambas naciones (de 23 a 39%) y bajó 20 puntos porcentuales el porcentaje de la población que opina que Estados Unidos “no se meta” (de 76 a 56%), con respecto a enero de 2026.

Además, creció la aprobación sobre el empleo de fuerzas militares de Estados Unidos para “combatir a grupos criminales en México”: 61% está en desacuerdo, cayendo 18 puntos con respecto a febrero de 2026 y 37% de acuerdo, aumentando el apoyo a esta postura en 18 puntos.

Ante lo anterior, a los 400 encuestados se les preguntó si perciben una alta o baja probabilidad de que Donald Trump ordene acciones militares contra “cárteles de la droga en México”, a lo que respondieron 57% muy o algo probable y 42% poco o nada probable, detectándose un aumento de 18 puntos para la alta probabilidad y una caída de 17 puntos para la baja probabilidad, con respecto a febrero de 2026.