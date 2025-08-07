¡No podrán regresar a clases!... SEP avisa que estos alumnos deberán de contar con esquema de vacunación completo

A pocas semanas del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido un comunicado urgente para padres de familia y estudiantes en el estado de Chihuahua: no podrán ingresar a clases si no presentan un esquema de vacunación completo.

Esta nueva disposición responde a un preocupante brote de sarampión que se concentra en esta entidad del norte del país y que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y educativas.

¿QUIÉNES DEBEN CONTAR CON EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN?

La medida aplicará para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad. La SEP especificó que todos los estudiantes deberán presentar su cartilla de vacunación actualizada al momento de realizar la inscripción o reinscripción al ciclo escolar.

En caso de no contar con el esquema completo, los alumnos no podrán ingresar a los planteles, lo que convierte este requisito en un filtro obligatorio para garantizar el bienestar colectivo dentro de las aulas.

¿QUÉ VACUNAS SON OBLIGATORIAS?

El esquema de vacunación que deberá presentarse incluye diferentes biológicos, dependiendo de la edad del estudiante. Las más importantes son:

Triple viral (SRP): protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Doble viral (SR): recomendada para adolescentes o adultos que no recibieron la SRP en su infancia.

Refuerzos infantiles: como la hexavalente, rotavirus y neumococo, necesarias para niños en etapa preescolar.

El objetivo de esta estrategia es contener los contagios antes del arranque del nuevo ciclo escolar y evitar afectaciones masivas en las escuelas.

¿EN QUÉ ESTADOS APLICA ESTA MEDIDA?

La SEP aclaró que la medida solo se aplicará en el estado de Chihuahua, donde se ha detectado el foco principal del brote. Según datos proporcionados por el secretario de Salud federal, David Kershenobich, hasta el 1 de julio de 2025 se habían confirmado 2 mil 942 casos de sarampión en todo México, de los cuales más del 93% se concentraban en Chihuahua.

Las autoridades descartaron, por el momento, aplicar esta medida en otros estados del país, aunque no se descarta su extensión si los contagios se expanden.

VACUNAS DISPONIBLES EN TODO EL PAÍS

Aunque la restricción aplica solamente en Chihuahua, el gobierno federal ha dispuesto vacunas en todo el país para reforzar el sistema de inmunización:

4.5 millones de dosis de la vacuna SRP están disponibles en clínicas y centros de salud.

1.4 millones de dosis de la SR también se encuentran listas para su aplicación en los 32 estados.

Padres de familia pueden acudir sin cita a los centros de salud para vacunar a sus hijos antes del regreso a clases.

DATOS CURIOSOS

La cartilla de vacunación es un documento oficial que, además de ser requisito escolar, permite llevar un control completo del estado de salud infantil y juvenil.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede ser mortal, especialmente en niños no vacunados.

El esquema SRP se aplica normalmente en dos dosis: la primera a los 12 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años.

El último brote de sarampión de esta magnitud en México ocurrió en 1995, antes de que la vacuna SRP estuviera ampliamente distribuida.