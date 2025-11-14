Nuevo frente frío se aproxima a México; en qué estados bajará la temperatura y caerá aguanieve

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California. En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? El sábado, prevalecerá el canal de baja presión en el oriente de la península de Yucatán, mantendrá lluvias fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán. En el transcurso de la tarde-noche del sábado, el nuevo frente frío 14 ingresará y recorrerá el noroeste del territorio mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de 60 a 70 km/h y descenso de las temperaturas en Baja California y Sonora.

Durante el domingo y lunes, el frente frío 14 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 70 km/h y descenso de las temperaturas en dichas regiones; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de probabilidad de caída de aguanieve o lluvia engelante en zonas montañosas de Baja California y Sonora. El lunes por la noche se prevé la aproximación de un nuevo frente frío 15 al noroeste de México, se asociará con una circulación ciclónica en altura y con la corriente en chorro polar, originando rachas de viento de hasta 60 km/h, lluvias e intervalos de chubascos, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en Baja California y Sonora.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche, cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.