Nuevo frente frío se aproxima a México; en qué estados bajará la temperatura y caerá aguanieve
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este viernes, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur).
Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California.
En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia.
El sábado, prevalecerá el canal de baja presión en el oriente de la península de Yucatán, mantendrá lluvias fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán.
En el transcurso de la tarde-noche del sábado, el nuevo frente frío 14 ingresará y recorrerá el noroeste del territorio mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de 60 a 70 km/h y descenso de las temperaturas en Baja California y Sonora.
Durante el domingo y lunes, el frente frío 14 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 70 km/h y descenso de las temperaturas en dichas regiones; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de probabilidad de caída de aguanieve o lluvia engelante en zonas montañosas de Baja California y Sonora.
El lunes por la noche se prevé la aproximación de un nuevo frente frío 15 al noroeste de México, se asociará con una circulación ciclónica en altura y con la corriente en chorro polar, originando rachas de viento de hasta 60 km/h, lluvias e intervalos de chubascos, descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en Baja California y Sonora.
Durante el período de pronóstico, prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche, cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 11 y máxima de 25 grado, el sábado tendremos una máxima de 25 y una mínima de 12 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 26 y mínima de 14.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Quintana Roo (sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (este y sur) y Chiapas (este y noreste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (noroeste), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas: costas de Quintana Roo.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.