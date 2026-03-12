Nuevos ajustes de seguridad parental para usuarios de WhatsApp

/ 12 marzo 2026
    Nuevos ajustes de seguridad parental para usuarios de WhatsApp
    Nuevos ajustes de seguridad para menores de edad en WhatsApp

Para vigilar las interacciones de los menores de edad a través de WhatsApp, la aplicación presenta nuevas configuraciones parentales

El 11 de marzo, la aplicación de WhatsApp informó que se tendrán nuevos parámetros de seguridad para proteger a los menores de edad de posibles acosos o extorsiones a través de llamadas o mensajes.

La notificación se dio a conocer desde el medio de información EFE. Se detalló que la aplicación tomará las nuevas cuentas, cuyos usuarios sean menores de 14 años, y las dará a disposición de los padres de familia o tutores legales.

Con esta nueva medida, los adultos podrán configurar la aplicación de WhatsApp para que tenga ciertos límites, y de esa manera se eviten las interacciones no solicitadas. A los nuevos ajustes se les dio el nombre de ‘nuevas configuraciones estrictas’.

Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas’ detalló el comunicado de la aplicación.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS NUEVOS AJUSTES PARENTALES EN WHATSAPP?

Se recomendó que las nuevas cuentas, para que haya comunicación entre los familiares, sean creadas y administradas por los padres, o tutores legales. En su configuración, podrán vincular al usuario, menor de edad, a sus cuentas y así mantener vigilancia.

Para realizar la vinculación, es necesario que los respectivos celulares estén juntos durante la configuración.

Los parámetros de seguridad parental permitirán que el tutor legal pueda administrar quién puede mandar mensajes, al igual que verificar a qué grupos de chat el menor de edad se ha unido o fue invitado. Esta nueva configuración será protegida por un PIN; de esta manera, solo el administrador correspondiente podrá acceder a los ajustes y cambiarlo.

Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas’ aseguró WhatsApp.

Ciberseguridad
Menores De Edad

WhatsApp
Meta Platforms Inc

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

