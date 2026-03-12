Nuevos ajustes de seguridad parental para usuarios de WhatsApp

El 11 de marzo, la aplicación de WhatsApp informó que se tendrán nuevos parámetros de seguridad para proteger a los menores de edad de posibles acosos o extorsiones a través de llamadas o mensajes.

La notificación se dio a conocer desde el medio de información EFE. Se detalló que la aplicación tomará las nuevas cuentas, cuyos usuarios sean menores de 14 años, y las dará a disposición de los padres de familia o tutores legales.

Con esta nueva medida, los adultos podrán configurar la aplicación de WhatsApp para que tenga ciertos límites, y de esa manera se eviten las interacciones no solicitadas. A los nuevos ajustes se les dio el nombre de ‘nuevas configuraciones estrictas’.

‘Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas’ detalló el comunicado de la aplicación.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS NUEVOS AJUSTES PARENTALES EN WHATSAPP?

Se recomendó que las nuevas cuentas, para que haya comunicación entre los familiares, sean creadas y administradas por los padres, o tutores legales. En su configuración, podrán vincular al usuario, menor de edad, a sus cuentas y así mantener vigilancia.

Para realizar la vinculación, es necesario que los respectivos celulares estén juntos durante la configuración.

Los parámetros de seguridad parental permitirán que el tutor legal pueda administrar quién puede mandar mensajes, al igual que verificar a qué grupos de chat el menor de edad se ha unido o fue invitado. Esta nueva configuración será protegida por un PIN; de esta manera, solo el administrador correspondiente podrá acceder a los ajustes y cambiarlo.

‘Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas’ aseguró WhatsApp.