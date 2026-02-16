$!Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre la importancia de proteger las cuentas de WhatsApp para evitar accesos no autorizados y el uso indebido de información personal. A través de su cuenta oficial en X, la dependencia difundió recomendaciones elaboradas por la Policía Cibernética de la SSC en coordinación con Meta, empresa propietaria de la plataforma de mensajería. En su publicación, la autoridad señaló: “Sigue estas medidas de seguridad, que la #PolicíaCibernética de la #SSC y #Meta te proporcionan para evitar el uso inadecuado de tu información en #WhatsApp”. TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF alerta: fraudes financieros evolucionan y ahora buscan manipular emociones

SEÑALES DE INTENTO DE ACCESO Y RECOMENDACIONES BÁSICAS La dependencia explicó que, si alguien intenta tomar el control de una cuenta, necesitará el código de registro de seis dígitos enviado al teléfono del usuario. En ese contexto, la autoridad difundió dos recomendaciones principales: - No compartir el código de verificación de seis dígitos con ninguna persona. - Activar la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de seguridad. El mensaje institucional advierte: “¿Alguien intenta acceder a tu cuenta? Descubre cómo protegerla”. CÓMO ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS EN WHATSAPP La corporación detalló el procedimiento que ofrece la aplicación para habilitar esta función de seguridad:

1. Abrir Ajustes dentro de la aplicación. 2. Seleccionar Cuenta y después Verificación en dos pasos. 3. Activar la función o configurar un PIN. 4. Crear un PIN de seis dígitos y confirmarlo. 5. Registrar una dirección de correo electrónico o elegir omitir el paso. 6. Confirmar el correo electrónico y guardarlo. 7. Introducir el código de verificación enviado al correo electrónico y validarlo.

Las autoridades recomiendan registrar un correo electrónico, ya que permite restablecer el acceso en caso de olvidar el PIN. QUÉ OCURRE SI SE OLVIDA EL PIN PARA LA VERIFICACIÓN DE DOS PASOS DE WHATSAPP De acuerdo con la información difundida, si el usuario olvida el código de seguridad, deberá esperar siete días para restablecerlo, salvo que haya registrado previamente un correo electrónico para recibir instrucciones. La autoridad también señaló que:

- No existe un mecanismo para acelerar el periodo de espera. - Tampoco es posible desactivar la cuenta tras activar la verificación en dos pasos. - Es necesario contar con una tarjeta SIM activa para completar el proceso de verificación.

OPCIONES PARA ADMINISTRAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS La plataforma permite gestionar distintos ajustes relacionados con esta función de seguridad, entre ellos:

- Activar o desactivar la verificación en dos pasos. - Cambiar el PIN de acceso. - Actualizar o registrar un correo electrónico asociado.

Para desactivar la verificación en dos pasos, el procedimiento consiste en ingresar a Ajustes, seleccionar Cuenta, entrar en Verificación en dos pasos y confirmar la desactivación. Para cambiar el PIN, el usuario debe acceder al mismo apartado y seleccionar la opción correspondiente.

GESTIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO VINCULADO Las autoridades también explicaron el procedimiento para agregar o modificar el correo electrónico asociado a la cuenta:

Para añadir un correo electrónico: - Abrir Ajustes y entrar en Cuenta. - Seleccionar Dirección de correo electrónico. - Registrar el correo y verificarlo con el código enviado. Para cambiar el correo electrónico: - Acceder a Ajustes y luego a Cuenta. - Seleccionar Dirección de correo electrónico y elegir la opción de edición. - Introducir el nuevo correo y verificarlo. - Llamado a reforzar la seguridad digital