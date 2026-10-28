Parroquia de San Hipólito y San Casiano... ¿por qué se llena de fieles a San Judas Tadeo casa 28 de octubre?

La fecha está marcada en el calendario católico como el día dedicado a San Judas Tadeo y a San Simón Apóstol. Sin embargo, en México, el primero ha adquirido una presencia especial entre quienes buscan consuelo, fortaleza o esperanza frente a problemas económicos, familiares, laborales y de salud.

La parroquia de San Hipólito y San Casiano , ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se convierte cada 28 de octubre en uno de los principales puntos de reunión para los devotos de San Judas Tadeo . Desde las primeras horas del día, cientos de personas comienzan a llegar al templo para participar en las celebraciones religiosas, agradecer favores y pedir ayuda ante situaciones difíciles.

La devoción también se refleja en las imágenes del santo que los asistentes llevan consigo. Algunas son pequeñas figuras que pueden transportarse con facilidad, mientras que otras tienen un tamaño considerable y son cargadas durante el recorrido hasta el recinto religioso.

¿POR QUÉ SAN HIPÓLITO ES EL CENTRO DE LA DEVOCIÓN?

La relación entre la parroquia y San Judas Tadeo tiene una historia que va más allá de las celebraciones anuales. El templo, ubicado en la zona de Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, es reconocido como uno de los principales santuarios dedicados al apóstol en la capital del país.

Aunque la iglesia está dedicada a San Hipólito y San Casiano, con el paso del tiempo se convirtió en un referente de la devoción a San Judas Tadeo. Su ubicación céntrica y la tradición religiosa que se ha consolidado durante décadas han contribuido a que miles de personas acudan cada mes, especialmente el día 28.

Para muchos creyentes, la visita representa una oportunidad para cumplir promesas, agradecer por una petición atendida o encomendarse al santo ante una situación que consideran complicada. La fecha también reúne a familias completas y a personas que mantienen esta práctica como parte de sus costumbres religiosas.

¿QUIÉN FUE SAN JUDAS TADEO Y POR QUÉ ES CONOCIDO COMO EL SANTO DE LAS CAUSAS DIFÍCILES?

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús, de acuerdo con la tradición cristiana. En la iconografía católica suele aparecer con una medalla que representa el rostro de Cristo y una llama sobre la cabeza, símbolo relacionado con Pentecostés.

Su nombre suele generar confusión con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Sin embargo, la tradición católica distingue claramente a ambos personajes.

La asociación de San Judas Tadeo con las causas difíciles o desesperadas explica parte de su popularidad. Los fieles recurren a él cuando atraviesan circunstancias que consideran complicadas o cuando sienten que necesitan apoyo espiritual. Esta creencia se ha transmitido entre generaciones y mantiene vigente su culto en distintas regiones de México.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL 28 DE OCTUBRE

· La fecha religiosa: el 28 de octubre se conmemora a San Judas Tadeo y San Simón Apóstol.

· El significado de las imágenes: la medalla con el rostro de Jesús y la llama sobre la cabeza son elementos frecuentes en las representaciones del santo.

· Las promesas: algunos devotos acuden al templo para agradecer favores que atribuyen a su intercesión, mientras que otros llevan peticiones personales.

· Una tradición que trasciende el Centro Histórico: aunque San Hipólito es uno de los puntos más concurridos, la devoción también se manifiesta en iglesias, barrios y hogares de diferentes partes del país.