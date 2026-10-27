Torreón: Jonathan Orozco reunirá a fieles de San Judas Tadeo con misa y mega reliquia en el TSM

La celebración comenzará a las 19:00 horas con la ceremonia religiosa y, al concluir, se compartirán los alimentos. El exguardameta de Santos Laguna extendió la invitación a la comunidad para sumarse a esta festividad en honor al santo de las causas difíciles y desesperadas.

TORREÓN, COAH.- Una misa y una mega reliquia reunirán este miércoles 28 de octubre a devotos de San Judas Tadeo en la parroquia de Todos los Santos, dentro del Territorio Santos Modelo (TSM), donde Jonathan Orozco volverá a compartir con las familias laguneras una tradición que lo acompaña desde la infancia.

Detrás del encuentro hay una historia de fe que Orozco relaciona con episodios decisivos de su vida, desde la recuperación de la salud de su madre hasta el campeonato que consiguió con el equipo albiverde en 2018.

El exportero recordó que conoció a San Judas Tadeo cuando tenía aproximadamente 10 años. Desde entonces, explicó, su devoción ha estado presente tanto en el ámbito familiar como durante su trayectoria en el futbol profesional.

Uno de los recuerdos que más lo marcaron fue un viaje a Roma, donde tuvo la oportunidad de acercarse a las reliquias del santo. Ahí pidió alcanzar un título con Santos Laguna, una aspiración que se cumplió al año siguiente y que él vincula con aquella visita.

“Hincado le pedí que quisiera ser campeón con Santos Laguna, esto se lo pedí en 2017 y un año después obtuvimos el campeonato”, expresó al rememorar uno de los momentos más importantes de su carrera.

Sin embargo, señaló que su agradecimiento va más allá de los logros deportivos. La salud de su madre ocupa un lugar especial entre los favores que atribuye a San Judas Tadeo y es una de las razones por las que procura dar continuidad a esta celebración.

La costumbre también lo acompañó durante el tiempo que vivió en Monterrey. De acuerdo con el exfutbolista, aun fuera de La Laguna buscaba la manera de mantenerla, como lo ha hecho desde hace varios años.

Ahora, la parroquia de Todos los Santos será nuevamente el punto de encuentro. Orozco explicó que eligió este espacio por el vínculo que conserva con el TSM y por su cercanía con el estadio donde defendió la portería santista y vivió momentos que marcaron su paso por el club.