Torreón: Jonathan Orozco reunirá a fieles de San Judas Tadeo con misa y mega reliquia en el TSM

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    Torreón: Jonathan Orozco reunirá a fieles de San Judas Tadeo con misa y mega reliquia en el TSM
    Jonathan Orozco es fiel devoto de San Judas Tadeo, santo al que le atribuye el milagro de haber sido campeón en 2018. SANDRA GÓMEZ

El exportero de Santos Laguna invita a las familias laguneras a participar este miércoles 28 de octubre en la celebración que organiza como agradecimiento por los favores que atribuye al santo

TORREÓN, COAH.- Una misa y una mega reliquia reunirán este miércoles 28 de octubre a devotos de San Judas Tadeo en la parroquia de Todos los Santos, dentro del Territorio Santos Modelo (TSM), donde Jonathan Orozco volverá a compartir con las familias laguneras una tradición que lo acompaña desde la infancia.

La celebración comenzará a las 19:00 horas con la ceremonia religiosa y, al concluir, se compartirán los alimentos. El exguardameta de Santos Laguna extendió la invitación a la comunidad para sumarse a esta festividad en honor al santo de las causas difíciles y desesperadas.

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Detrás del encuentro hay una historia de fe que Orozco relaciona con episodios decisivos de su vida, desde la recuperación de la salud de su madre hasta el campeonato que consiguió con el equipo albiverde en 2018.

El exportero recordó que conoció a San Judas Tadeo cuando tenía aproximadamente 10 años. Desde entonces, explicó, su devoción ha estado presente tanto en el ámbito familiar como durante su trayectoria en el futbol profesional.

Uno de los recuerdos que más lo marcaron fue un viaje a Roma, donde tuvo la oportunidad de acercarse a las reliquias del santo. Ahí pidió alcanzar un título con Santos Laguna, una aspiración que se cumplió al año siguiente y que él vincula con aquella visita.

“Hincado le pedí que quisiera ser campeón con Santos Laguna, esto se lo pedí en 2017 y un año después obtuvimos el campeonato”, expresó al rememorar uno de los momentos más importantes de su carrera.

Sin embargo, señaló que su agradecimiento va más allá de los logros deportivos. La salud de su madre ocupa un lugar especial entre los favores que atribuye a San Judas Tadeo y es una de las razones por las que procura dar continuidad a esta celebración.

La costumbre también lo acompañó durante el tiempo que vivió en Monterrey. De acuerdo con el exfutbolista, aun fuera de La Laguna buscaba la manera de mantenerla, como lo ha hecho desde hace varios años.

Ahora, la parroquia de Todos los Santos será nuevamente el punto de encuentro. Orozco explicó que eligió este espacio por el vínculo que conserva con el TSM y por su cercanía con el estadio donde defendió la portería santista y vivió momentos que marcaron su paso por el club.

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Organizar la reliquia representa, dijo, una forma de corresponder a las bendiciones que considera haber recibido, pero también una oportunidad para convivir con la afición y con las familias que cada año atienden su invitación.

Destacó que la respuesta de los habitantes de la Comarca Lagunera ha permitido que la celebración siga creciendo y se mantenga como un encuentro de agradecimiento y devoción.

Compartir alimentos es el centro de esta costumbre, una de las más arraigadas en la región durante las festividades de San Judas Tadeo. Familiares, amigos, vecinos y demás asistentes participan de la reliquia como una expresión de gratitud y solidaridad.

La convocatoria está abierta para quienes deseen acompañarlo este miércoles en el TSM. Primero será la misa, a las 07:00 de la tarde, y después la convivencia con la que el exarquero da su historia personal con las familias laguneras.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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