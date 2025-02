Películas y series para maratonear durante el día de la amistad

Sin pareja, ni con ligue o prospectos, reúnete con tus amistades este 14 de febrero; estas son 5 películas y 5 series que puedes ver para hacer de tu tarde, una llena de risas y reacciones inolvidables.

PELICULAS

* Orgullo y Prejuicio (2005)

Un clásico para una experiencia de sentimientos fuertes; la historia de amor predilecta para todos que quieren llorar, reír y recrear las escenas más celebres, en sincronía con los diálogos del Señor Darcy y Elizabeth Bennet. La puedes ver en Max.

* The Greatest Showman

Ten una noche de karaoke sin la necesidad de equipo ni talento; canta con tus amistades las impactantes composiciones de una historia de gente que se tiene compañía porque solo entre ellos se valoran de verdad. La puedes ver en Disney +.

* Ladybird

Llora y resiente con tus amistades la historia de amor de una adolescente que lidia con la mejor representación de un patán y mala compañía. La puedes ver en Prime o Max.

*Planeta Terror

Quieres ver gore, zombis y una trama simple pero retorcida, convence a tus amigos de ver una trama viciada, donde si fuese 4 DX necesitarías un ponche por tanta pintura roja y salsa de tomate. La puedes ver en Mubi.

*El stand de los Besos

Ve una saga entera de manera irónica; revuélcate de cringe y la pena ajena, mientras ves la historia de amor de un par de adolescentes que no tiene ningún otro pendiente en su vida. La puedes ver en Netflix.

Esto también podría aplicar para la saga de Crepúsculo

SERIES

*What we do in the shadows

Una dinámica serie de risas incomodas y personajes que te harán querer ver cada detalle de sus vidas; no te importará si son tan extraños como tu grupo de amigos. La puedes ver en Disney +

*Hysteria

Una serie de misterio, comedia y pánico satánico ochentero; si ya se vieron tus amigos Stranger Things y quieren algo distinto, pero similar, vean y hagan sus teorías sobre el misterio. La puedes ver en Max.

*From

Si quieren la emoción y el misterio, pero sin la risas, este 14 de febrero puedes ver con tus amigos la serie de horror que ha desbordado los For You page de Tiktok e Instagram con clips sin contexto. La puedes ver en Prime con Universal.

*9-1-1

Hablando de clips, 911 es la serie que puedes ver con la confianza de haber visto la premisa de sus episodios y te quedaste con la duda del resultado; invita a tus amistades que ya se vieron toda La Ley y el Orden: victimas especiales, y se recitan de memoria el texto introductorio de la serie. La puedes ver en Disney +.

*Always sunny in Philadelphia

Con la misma emoción de las fiestas de Superbowl y la victoria de los Eagles, mantén las ganas de reunirte y ver las situaciones irreverentes, grotescas y controversiales que este grupo de amigos de Filadelfia hizo por casi 12 temporadas. La puedes ver en Disney +.