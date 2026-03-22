Pensión Bienestar 0 a 64 años: inicia registro este 23 de marzo y así puedes obtener 3,300 pesos

El registro para la Pensión Bienestar de 0 a 64 años inicia este lunes 23 de marzo de 2026, ofreciendo un apoyo económico bimestral de 3,300 pesos a personas con discapacidad. Este programa, impulsado por la Secretaría de Bienestar, busca fortalecer la inclusión social y económica de uno de los sectores más vulnerables del país. De acuerdo con la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, el proceso de inscripción estará disponible únicamente por algunos días, por lo que es fundamental que las personas interesadas cumplan con los requisitos y acudan en las fechas establecidas. A diferencia de otros programas sociales, este registro no se abre de manera constante, sino una o dos veces al año.

¿Quiénes pueden solicitar la Pensión Bienestar 0 a 64 años? Este apoyo forma parte del programa de Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, por lo que no está dirigido a toda la población. Está enfocado en personas de entre 0 y 64 años que cuenten con un certificado médico que acredite una discapacidad permanente. El registro estará disponible en 24 estados del país, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Yucatán, entre otros. En las entidades restantes, el apoyo se limita a personas de hasta 29 años, salvo en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación. Requisitos para el registro Para acceder a la Pensión Bienestar 2026, los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos: - Identificación oficial vigente - CURP - Acta de nacimiento - Comprobante de domicilio - Certificado o constancia médica de discapacidad permanente, emitido por una institución pública En caso de que la persona no pueda acudir al módulo, existe la posibilidad de designar a un auxiliar que realice el trámite en su representación.

¿Dónde hacer el registro de la Pensión Bienestar? El proceso se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar, los cuales operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el módulo más cercano, los interesados pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar. El registro seguirá un orden alfabético con base en la primera letra del apellido paterno, lo que permitirá organizar la atención y evitar saturaciones. El calendario quedó establecido de la siguiente forma: - Lunes 23: A, B, C - Martes 24: D, E, F, G, H - Miércoles 25: I, J, K, L, M - Jueves 26: N, Ñ, O, P, Q, R - Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z - Sábado 28 y domingo 29: Todas las letras Un apoyo clave con registro limitado La Pensión Bienestar de 0 a 64 años representa un respaldo económico importante para miles de familias en México. Sin embargo, debido a que el registro se abre en periodos específicos, es fundamental no dejar pasar esta oportunidad. Además de brindar apoyo económico, este programa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de México para ampliar la cobertura social y garantizar mejores condiciones de vida a personas con discapacidad. Si cumples con los requisitos, lo más recomendable es preparar tus documentos con anticipación y acudir en la fecha correspondiente para asegurar tu registro dentro del periodo establecido.

Publicidad