ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

El exjefe policial no enfrenta acusaciones menores. Las autoridades de Estados Unidos lo ligan directamente con la estructura del Cártel de Sinaloa, de forma específica con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El panorama de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos vuelve a sacudirse. Una fuente del Departamento de Justicia estadounidense confirmó a EL UNIVERSAL que Marco Antonio Almanza Avilés , quien fuera el titular de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó de manera voluntaria a las autoridades del país vecino. Con esto, Almanza se convierte en el tercer personaje clave de la entidad en ponerse a disposición de la justicia norteamericana en fechas recientes.

Los millonarios sobornos y la clave “R1”

La investigación detrás de Almanza Avilés detalla una red de corrupción institucional que operaba desde lo más alto de la policía ministerial del estado. De acuerdo con los informes del Departamento de Justicia, el exmando recibía pagos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos por parte del grupo criminal. En las libretas y listas de nómina recuperadas por las agencias de inteligencia, el exfuncionario presuntamente aparecía oculto bajo la clave “R1”.

A cambio de estas fuertes sumas de dinero, el acuerdo establecía una total impunidad para las operaciones de la organización en territorio sinaloense. La acusación formal señala que la alianza se pactó inicialmente entre 2017 y 2018, durante una reunión celebrada en uno de los ranchos propiedad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Protección, fentanilo y guerra contra rivales

Los beneficios que “Los Chapitos” obtenían a través de la Policía de Investigación eran amplios y estratégicos:

Paso libre de químicos: El exjefe de la PDI facilitaba el tránsito de precursores químicos esenciales para la fabricación de fentanilo a través de la ciudad de Culiacán, ordenando que las cargas no fueran interceptadas por los agentes.

Uso de la fuerza pública: A petición expresa del cártel, se emitían órdenes de aprehensión falsas o dirigidas para encarcelar a enemigos y competidores de la facción.

Liberaciones exprés: Se ordenaba poner en libertad de manera inmediata a los miembros de la organización delictiva que llegaban a ser arrestados por otras corporaciones.

Cobro de piso a competidores: Hasta el año 2020, Almanza utilizaba su posición para cobrar “cuotas” a laboratorios de metanfetamina independientes. Esto con la doble intención de subirle los costos de operación a los rivales del cártel y obtener ganancias personales.