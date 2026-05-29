Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’

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    Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’
    Meta.El nuevo proyecto televisivo buscará expandir las historias y conflictos planteados en el universo narrativo creado por Guillermo Arriaga. FOTOS: INTERNET

La serie no será una adaptación directa de la película estrenada por Alejandro González Iñárritu en 2000. Deadline precisó que el acuerdo corresponde al material original de Guillermo Arriaga

La moda de la nostalgia sigue vigente en la música, el cine y el streaming, y este viernes se confirmó, a través de Deadline, que la colombiana Sofía Vergara, mediante su casa productora, realizará una adaptación de la cinta mexicana ‘Amores Perros’, basada en material original de Guillermo Arriaga, en formato de serie.

Aunque aún no hay detalles sobre la plataforma en la que se estrenará el proyecto de origen latino, se informó que la historia estará basada en el guion ‘Perro Blanco, Perro Negro’, escrito por Guillermo Arriaga y utilizado como base para ‘Amores Perros’, película protagonizada por Gael García Bernal en el año 2000.

Esta sería una nueva producción de gran escala para Vergara, quien previamente produjo la nominada al Globo de Oro ‘Griselda’, serie que formó parte del catálogo de Netflix y retomó la historia de una de las narcotraficantes colombianas más conocidas.

¿DE QUÉ SE TRATARÁ LA SERIE DE ‘AMORES PERROS’?

Trascendió que AF Films adquirió los derechos del texto y trabaja el proyecto junto con LatinWe, compañía fundada por Sofía Vergara y Luis Balaguer.

La serie no será una adaptación directa de la película estrenada por Alejandro González Iñárritu en 2000. Deadline dio a conocer que el acuerdo corresponde al material original de Arriaga; a partir de éste se desarrollará la nueva producción.

Además, se informó que Arriaga participará como asesor creativo, mientras que Frank Ariza, fundador de AF Films, fungirá como productor. El escritor ayudará a definir el rumbo narrativo, los personajes y la continuidad temática de la serie.

¿QUÉ LOGRÓ ‘AMORES PERROS’?

Alejandro González Iñárritu debutó como director de largometrajes con esta película protagonizada por Gael García Bernal, Vanessa Bauche y Emilio Echevarría. La cinta se presentó en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, y posteriormente obtuvo un BAFTA y una nominación al Premio Oscar.

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La adaptación retomará las vidas cruzadas, las fracturas morales y la experiencia urbana que atravesaban el guion original, ahora extendidas en una narración seriada. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el elenco, la plataforma de estreno, el inicio de rodaje ni la fecha de lanzamiento. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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