¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal

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    ¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal
    Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo. FOTO: ALEJANDRO FLORES/VANGUARDIA MX

El 40 Torneo Anual de Golf Rotario reunió a la comunidad deportiva y empresarial de Saltillo en el Club Campestre, donde Eduardo Gutiérrez Barrera, Eduardo Gutiérrez Loera y Raúl Carrillo Balderas se quedaron con el primer lugar

El 40 Torneo Anual de Golf Rotario vivió una jornada especial en el Club Campestre Saltillo, no sólo por la competencia sobre el campo, sino por el homenaje rendido al empresario Juan Carlos López Villarreal, quien agradeció la distinción y destacó la labor social que el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe ha construido durante cuatro décadas.

La edición 2026 del certamen tuvo como grandes ganadores a Eduardo Gutiérrez Barrera, Eduardo Gutiérrez Loera y Raúl Carrillo Balderas, tercia que conquistó el primer lugar general y se convirtió en la protagonista deportiva del evento.

El segundo sitio fue para Juan Ricardo Luna Rodríguez, Juan Ricardo Luna Villarreal y David Moisés Rodríguez, quienes firmaron una destacada participación dentro del torneo.

$!Juan Ricardo Luna Rodríguez, Juan Ricardo Luna Villarreal y David Moisés Rodríguez firmaron una sólida actuación para conquistar el segundo lugar general.
Juan Ricardo Luna Rodríguez, Juan Ricardo Luna Villarreal y David Moisés Rodríguez firmaron una sólida actuación para conquistar el segundo lugar general. FOTO: ALEJANDRO FLORES/VANGUARDIA MX
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El tercer lugar quedó en manos de Luis Andrés Cárdenas, Carlos Cárdenas y Román Cepeda, completando así el podio principal de una competencia que volvió a reunir a golfistas, empresarios y representantes de la sociedad saltillense.

Además de la premiación por tercias, el torneo reconoció a los mejores O’yes en distintos hoyos. En el hoyo 1, Gerardo Lozano fue el ganador con una marca de 71 centímetros, seguido por Gerardo Esquivel, con 1.10 metros, y Antonio José Hinojosa, con 1.56 metros.

$!Luis Andrés Cárdenas, Carlos Cárdenas y Román Cepeda completaron el podio principal al quedarse con el tercer sitio del torneo.
Luis Andrés Cárdenas, Carlos Cárdenas y Román Cepeda completaron el podio principal al quedarse con el tercer sitio del torneo. FOTO: ALEJANDRO FLORES/VANGUARDIA MX

En el hoyo 4, Arturo Luis Andrés Cárdenas, Carlos Cárdenas y Román Cepeda completaron el podio principal al quedarse con el tercer sitio del torneo. se quedó con el primer lugar al dejar la pelota a un metro de distancia, mientras que Román Cepeda fue segundo con 3.30 metros e Isidro López Villarreal ocupó el tercer sitio con 4.03 metros.

La actividad continuó en el hoyo 11, donde Homero Gómez Strozzi lideró la competencia con 1.19 metros. Juan Antonio Pérez fue segundo con 1.35 metros y Roberto Rodríguez terminó tercero con 1.75 metros.

En el hoyo 18, Jesús Dávila Aguirre se llevó el primer lugar con una marca de 1.77 metros, seguido por Román Cepeda Izaguirre, con 2.70 metros, y David Mendel, con 2.80 metros.

Más allá de los resultados, el Torneo Anual de Golf Rotario reafirmó su papel como una de las competencias con causa más representativas de Saltillo, al combinar deporte, convivencia y apoyo social.

La edición dedicada a Juan Carlos López Villarreal dejó una jornada de reconocimiento, solidaridad y alto nivel competitivo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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