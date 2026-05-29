¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal

El 40 Torneo Anual de Golf Rotario vivió una jornada especial en el Club Campestre Saltillo, no sólo por la competencia sobre el campo, sino por el homenaje rendido al empresario Juan Carlos López Villarreal, quien agradeció la distinción y destacó la labor social que el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe ha construido durante cuatro décadas. La edición 2026 del certamen tuvo como grandes ganadores a Eduardo Gutiérrez Barrera, Eduardo Gutiérrez Loera y Raúl Carrillo Balderas, tercia que conquistó el primer lugar general y se convirtió en la protagonista deportiva del evento. El segundo sitio fue para Juan Ricardo Luna Rodríguez, Juan Ricardo Luna Villarreal y David Moisés Rodríguez, quienes firmaron una destacada participación dentro del torneo.

El tercer lugar quedó en manos de Luis Andrés Cárdenas, Carlos Cárdenas y Román Cepeda, completando así el podio principal de una competencia que volvió a reunir a golfistas, empresarios y representantes de la sociedad saltillense. Además de la premiación por tercias, el torneo reconoció a los mejores O’yes en distintos hoyos. En el hoyo 1, Gerardo Lozano fue el ganador con una marca de 71 centímetros, seguido por Gerardo Esquivel, con 1.10 metros, y Antonio José Hinojosa, con 1.56 metros.

En el hoyo 4, Arturo Luis Andrés Cárdenas, Carlos Cárdenas y Román Cepeda completaron el podio principal al quedarse con el tercer sitio del torneo. se quedó con el primer lugar al dejar la pelota a un metro de distancia, mientras que Román Cepeda fue segundo con 3.30 metros e Isidro López Villarreal ocupó el tercer sitio con 4.03 metros. La actividad continuó en el hoyo 11, donde Homero Gómez Strozzi lideró la competencia con 1.19 metros. Juan Antonio Pérez fue segundo con 1.35 metros y Roberto Rodríguez terminó tercero con 1.75 metros. En el hoyo 18, Jesús Dávila Aguirre se llevó el primer lugar con una marca de 1.77 metros, seguido por Román Cepeda Izaguirre, con 2.70 metros, y David Mendel, con 2.80 metros. Más allá de los resultados, el Torneo Anual de Golf Rotario reafirmó su papel como una de las competencias con causa más representativas de Saltillo, al combinar deporte, convivencia y apoyo social. La edición dedicada a Juan Carlos López Villarreal dejó una jornada de reconocimiento, solidaridad y alto nivel competitivo.

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