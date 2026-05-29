Constellation Brands recibe el Premio Nacional de Calidad

Constallation Brands fue evaluada en temas como estrategia, liderazgo, enfoque al cliente, valor social, creación de valor, transformación digital, capital humano y valor entregado a clientes, colaboradores, sociedad, proveedores y accionistas.

Constelattion Brands fue reconocida con el Premio Nacional de Calidad, la máxima distinción empresarial de México , otorgada por el Instituto para el Fomento a la calidad Total, A.C. a empresas e instituciones que destacan por su desempeño, competitividad, generación de valor sostenible y compromiso con sus grupos de interés.

Este reconocimiento refleja el trabajo que Constellation Brands ha desarrollado en México desde 2013, consolidando una operación basada en estándares internacionales de calidad, innovación y sustentabilidad, así como una visión de largo plazo para contribuir al desarrollo de las comunidades de las que forma parte.

En el país, la compañía ha invertido casi 12 mil millones de dólares, reforzando su compromiso con el desarrollo local, la generación de empleo y el bienestar de sus comunidades.

“Este reconocimiento pertenece a todas las personas que forman parte de Constellation Brands en México. Recibir el Premio Nacional de Calidad confirma que la excelencia no es un resultado aislado, sino una forma de trabajar todos los días, con disciplina, innovación, responsabilidad y compromiso con el uso de todos los recursos y con nuestras comunidades. Elaborar cerveza mexicana de calidad mundial implica generar valor para México, para nuestros colaboradores y para las regiones donde vivimos y trabajamos”, señaló Nina Mayagoitía, Vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de la empresa.

La operación de Constellation Brands en México se distingue por integrar talento local, capacidades técnicas y una cultura de mejora continua. Actualmente, la compañía cuenta con más de 5,000 colaboradores en el país, de los cuales el 90% son originarios de las comunidades donde operan sus cervecerías.

Además, la división cerveza funciona bajo una operación binacional integrada por más de 6,000 colaboradores en México y Estados Unidos, quienes comparten buenas prácticas, estándares de calidad, integridad y sustentabilidad.

La compañía ha invertido en proyectos orientados a reponer y conservar recursos hídricos equivalentes al agua utilizada en sus procesos productivos.

Asimismo impulsa programas de desarrollo comunitario y educativo, como El Valor de Educar, iniciativa que busca identificar, reconocer y apoyar a jóvenes talentosos mediante apoyo financiero y formación en habilidades blandas y liderazgo, con el objetivo de contribuir a que se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Finalmente, indicaron que para Constellation Brands, este reconocimiento confirma la relevancia de un modelo de gestión que combina excelencia operativa, visión de largo plazo, innovación, desarrollo de talento, responsabilidad ambiental y compromiso con sus comunidades.