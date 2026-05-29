Tu acta de nacimiento extemporánea es válida en el trámite de documentos como el pasaporte: SCJN

Los trámites en México es una equivalencia de burocracia, por lo que una letra incorrecta en tus documentos puede significar meses de vueltas a oficinas gubernamentales ante la falta de un documento o invalidez del mismo y horas en filas. El acta de nacimiento, uno de los documentos de identidad más importantes en México; sin embargo, uno de los más rechazados en los trámites es el acta de nacimiento extemporánea, por lo que el más mínimo detalle puede detener el proceso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que las actas de nacimiento extemporáneas sí son documentos válidos para trámites como el pasaporte, de acuerdo con el fallo emitido el 28 de octubre, declarando inconstitucional el artículo 15 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

¿QUÉ ES EL ACTA DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEA? Normalmente, conocemos el acta de nacimiento expedida a los días o semanas de vida de un recién nacido; sin embargo, en el caso del documento extemporáneo se trata de aquel que fue expedido después de los tres años de vida, en muchos casos de adultos mayores, y en los menores de edad después del primer año de la vida. Es decir, fueron registrados tarde ante las autoridades. De acuerdo con el Máximo Tribunal, la norma (el artículo 15) de no aceptar el documento es discriminatorio, ya que afecta a las personas por su condición social, económica o geográfica que pudieron registrarse ante el Registro Civil. La SCJN establece que las dependencias de Gobierno, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no puede desconocer un acta extemporánea como prueba de identidad y nacionalidad mexicana.

CASO: RECHAZAN TRÁMITE DE PASAPORTE POR ACTA DE NACIMIENTO EXTEMPORÁNEA El caso comenzó cuando un ciudadano acudió a tramitar su pasaporte a las oficinas de la SRE; sin embargo, el personal de la cancillería negó el trámite al contar con una acta de nacimiento extemporánea, pero para realizarlo le pidieron presentar alguno de los siguientes documentos, más los requisitos para la expedición: - Copia certificada del acta de matrimonio de los padres, siempre y cuando estos contrajeran matrimonio antes del nacimiento del solicitante.

- Certificado de educación primaria;

- Copia certificada del acta de nacimiento de un hermano mayor, pero que no sea extemporánea;

- Copia certificada del acta de nacimiento del padre o madre mexicano, de igual manera que no sea extemporánea;

- Si alguno de los padres es extranjero, el documento expedido por la autoridad migratoria de la fecha de internación al país en cuestión, si ésta ocurrió antes de la fecha de nacimiento del interesado;

- Si es menor de 12 años, constancia de alumbramiento o el certificado médico de nacimiento;

- Cualquier otro medio que compruebe los datos asentados en el acta de nacimiento. El afectado promovió un amparo directo en el que acusó de inconstitucional los requisitos extras que le pidieron por tener una acta de nacimiento extemporánea, pues aseguraban que estaba violando el derecho a la igualdad y no discriminación. Aunque el caso llegó a un juzgado de distrito que falló a favor del amparo, SRE interpuso un recurso de revisión, llevando el caso al pleno de la SCJN.

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE LA SCJN? Siendo así, ministros señalaron que la práctica es violatoria de los derechos fundamentales, por lo que este requisito extra vulnera de manera particular y diferenciada a personas y grupos situados en contextos rurales, indígenas y en situaciones de marginación. Los miembros de la SCJN señalaron que el acta de nacimiento, aun siendo extemporáneo, es un documento probatorio de la nacionalidad mexicana, por lo que no debe existir duda de que es suficiente para probar la identidad y la nacionalidad de una persona en cualquier trámite. Yasmín Esquivel Mossa explicó que SRE no puede negar un documento expedido por el Registro Civil, ya que este “es idóneo para probar fehacientemente la nacionalidad mexicana”, por lo que no implica una anomalía. Irving Espinoza Betanzo destacó que un registro de nacimiento tardío refleja una desigualdad social, no irregularidad, por lo que “estas personas pasan la vida comprobando su identidad una y otra vez ante el Estado”. Loretta Ortiz Ahlf recordó que muchas familias rurales e indígenas enfrentan barreras para acudir al Registro Civil inmediatamente después del nacimiento Aunque no se aplica en automático para todos los trámites, es un precedente para las personas que les sean rechazados algún trámite por el acta de nacimiento extemporánea. Sin embargo, reafirma que todas las actas de nacimiento, sin importar cuándo fueron registradas, tienen la misma validez legal para acreditar la nacionalidad mexicana y tramitar el pasaporte.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE? El pasaporte es un documento oficial que permite a los mexicanos salir del país de manera documentada y solicitar a las autoridades extranjeras la autorización para su libre tránsito, además de apoyo y protección cuando sea necesario. Cabe destacar que la SRE cuenta con algunos tipos de descuentos, de hasta el 50 por ciento en su costo, mismos que van dirigidos a ciertos sectores de la población. Aunque los costos se dividen en 1, 3, 6 y 10 años, también existe el descuento dependiendo del tipo de pasaporte y la situación del solicitante.

REQUISITOS PARA OBTENER PASAPORTE Para tramitar el pasaporte, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: - Formato de solicitud;

- Original y copia del acta de nacimiento, expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

- Original y copia de una identificación oficial vigente, como la credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.;

- Comprobante de pago de derechos 2025 para la expedición del pasaporte oficial;

- Para los menores de edad, deben acudir acompañados de ambos padres o tutores legales con identificación oficial. Para acceder al descuento del 50 por ciento, se debe presentar documentación adicional: - Credencial del INAPAM para personas mayores de 60 años.

- Certificado médico que acredite discapacidad.

- Contrato laboral para trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

COSTOS DEL PASAPORTE PARA 2026 Los costos son establecidos en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos 2026 y respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con el sitio de pasaportes de SRE, estos ajustes de aumento van desde los 35 pesos hasta los 160 pesos. Precio de Pasaporte 2026 - 1 año: $920 ($885 en 2025, $35 más barato);

- 3 años: $1,795 ($1,730 en 2025, $65 más barato);

- 6 años: $2,440 ($2,350 en 2025, $90 más barato);

- 10 años: $4,280 ($4,120 en 2025, $160 más barato). El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años de edad. Precios de Pasaporte a mitad de precio en 2026 Por otro lado, este es el beneficio de 50% de descuento para mayores de 60 años de edad, personas con discapacidad (deberá ser comprobada) y trabajadores agrícolas (con Canadá), este último rubro no aplica el beneficio con vigencia de 10 años. - 1 año: $460;

- 3 años: $900;

- 6 años: $1,220;

- 10 años: $2,140.

¿CÓMO OBTENER UNA CITA PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE? Para obtener un turno con la SRE, se dispone de dos modalidades: a través de internet o mediante una llamada telefónica. En línea: Se realiza ingresando al sitio web oficial de Citas SRE, en el que será necesario completar un formulario con datos personales como nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Llamada telefónica: El trámite por teléfono se lleva a cabo marcando al número 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. WhatsApp: Para agendar una cita por WhatsApp es necesario comunicarte al número de celular (+52) 55893-24827, recuerda guardarlo en la lista de contactos de tu celular. Es un número verificado, tendrá una ‘palomita azul’ en su nombre, así que no hagas los trámites en otros números de teléfono. Abre la conversación y escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chatbot. Se te desplegará una lista de estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde se realizará el trámite. El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial en cualquiera de las 45 delegaciones de la SRE, así como las Oficinas Estatales y Municipales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

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