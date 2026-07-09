Pensión Bienestar julio 2026: estos son los únicos adultos mayores que recibirán un pago de hasta 12 mil 850 pesos

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    Pensión Bienestar julio 2026: estos son los únicos adultos mayores que recibirán un pago de hasta 12 mil 850 pesos
    Durante el operativo de pagos del bimestre julio-agosto 2026, un grupo específico de adultos mayores recibirá un depósito superior al monto habitual de la Pensión para el Bienestar. FOTO: SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Conoce quiénes son los beneficiarios, cuánto recibirán y las fechas oficiales de pago.

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 ya comenzaron en todo el país. Sin embargo, algunos beneficiarios recibirán un depósito mayor al habitual gracias a la combinación de dos programas sociales del Gobierno de México.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-que-apellidos-reciben-el-pago-de-los-6-mil-400-pesos-del-8-al-29-en-julio-segun-el-calendario-ID21998819

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, únicamente los adultos mayores que también forman parte del programa Sembrando Vida recibirán un pago conjunto durante este operativo.

¿Quiénes recibirán hasta 12 mil 850 pesos?

Los beneficiarios que estén inscritos tanto en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores como en Sembrando Vida recibirán un depósito total de 12 mil 850 pesos.

El monto corresponde a la suma de:

- mil 400 pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

- 6 mil 450 pesos del programa Sembrando Vida.

Es importante señalar que este depósito no representa un pago extraordinario ni un aumento en la pensión, sino la entrega simultánea de los apoyos correspondientes a ambos programas sociales.

$!Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 ya comenzaron.
Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026 ya comenzaron. FOTO: CUARTOASCURO

¿Cuándo depositarán el pago?

La Secretaría de Bienestar realiza los depósitos de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

En el caso de quienes participan en Sembrando Vida y cuyo primer apellido inicia con la letra C, el depósito está programado para el 9 de julio de 2026, mientras que el resto de los beneficiarios recibirá su apoyo conforme al calendario oficial establecido para julio.

La dispersión de recursos concluirá el 29 de julio de 2026.

Programas incluidos en el calendario de julio

El calendario de pagos del bimestre julio-agosto contempla a las personas inscritas en los siguientes programas sociales:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

- Pensión Mujeres Bienestar.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

- Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

- Sembrando Vida.

Todos los depósitos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada beneficiario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-como-consultar-el-saldo-de-tu-tarjeta-sin-salir-de-casa-PE21707228

¿Cuándo será el siguiente pago de la Pensión Bienestar?

Una vez que concluya el operativo de julio, los derechohabientes deberán esperar al siguiente periodo de dispersión, correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, de acuerdo con el calendario habitual de la Secretaría de Bienestar.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer las fechas de depósito y evitar información falsa sobre supuestos pagos adicionales o incrementos no anunciados. En caso de recibir más de un apoyo social, el monto depositado dependerá de los programas en los que cada persona esté inscrita y cumpla con los requisitos establecidos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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