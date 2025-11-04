Pensión Bienestar: Quiénes reciben el pago de 6,200 pesos del 4 al 8 de noviembre, según el calendario
Durante noviembre la Pensión Bienestar para adultos mayores comenzará a dispersarse, con depósitos de 6,200 pesos en tarjetas del Banco del Bienestar
Durante noviembre, personas adultas mayores en México recibirán el pago correspondiente a la Pensión Bienestar, por un monto de 6 mil 200 pesos bimestrales, conforme al calendario oficial emitido por la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel.
El apoyo económico será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, según el orden alfabético establecido para los días del 3 al 27 de noviembre.
Te traemos el calendario de pagos para la primera semana de dispersión de este programa social que beneficial a millones de mexicanos.
CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE SEGÚN LA INICIAL DEL APELLIDO
De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizarán de la siguiente manera:
- Martes 4 de noviembre: letra B
- Miércoles 5 de noviembre: letra C
- Jueves 6 de noviembre: letra C
- Viernes 7 de noviembre: letras D, E, F
La dependencia indicó que cada beneficiario puede consultar su fecha exacta de depósito en el sitio oficial gob.mx/bienestar, donde también se encuentra disponible información sobre sedes y sucursales del Banco del Bienestar.
Asimismo, se recordó que no es necesario acudir a retirar el monto el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen resguardados en la cuenta del beneficiario.
CUÁLES SON LOS MONTOS BIMESTRALES QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR
La Secretaría del Bienestar también informó los montos vigentes para otros programas sociales considerados dentro del esquema federal:
- Pensión para Adultos Mayores: 6,200 pesos bimestrales
- Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos bimestrales
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos bimestrales
- Pensión Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales
- Sembrando Vida: 6,450 pesos
Estos programas se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
CÓMO RETIRAR EFECTIVO DE UN CAJERO DEL BANCO DEL BIENESTAR
Las personas que requieran disponer del recurso en efectivo en sucursal o cajero automático del Banco del Bienestar deberán seguir los siguientes pasos:
- Insertar la tarjeta y escribir el Número de Identificación Personal (NIP).
- Seleccionar la opción “Retiro de efectivo”.
- Indicar el monto solicitado.
- Elegir si se desea imprimir comprobante.
- Retirar efectivo, recibo y tarjeta.
OBJETIVO DEL PROGRAMA ‘PENSIÓN DEL BIENESTAR’
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social del Gobierno de México dirigido a la población de 65 años o más. Su propósito es contribuir a la protección social de este sector mediante la entrega de un pago económico bimestral.
Este programa cuenta con reconocimiento constitucional, lo que establece la obligación del Estado mexicano de garantizar su entrega de manera regular, independientemente de la administración en turno.
De acuerdo con las autoridades federales, la pensión es de carácter universal, por lo que se otorga a todas las personas adultas mayores residentes en el país, sin distinción de condiciones sociales, económicas o de otro tipo.
La Secretaría del Bienestar señaló que la entrega de este apoyo tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de un sector de la población que ha participado en la construcción del país, con el fin de favorecer condiciones de una vejez digna.