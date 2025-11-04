$!Pensión Bienestar: Quiénes reciben el pago de 6,200 pesos del 4 al 8 de noviembre, según el calendario

Durante noviembre, personas adultas mayores en México recibirán el pago correspondiente a la Pensión Bienestar, por un monto de 6 mil 200 pesos bimestrales, conforme al calendario oficial emitido por la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel.

El apoyo económico será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, según el orden alfabético establecido para los días del 3 al 27 de noviembre.

Te traemos el calendario de pagos para la primera semana de dispersión de este programa social que beneficial a millones de mexicanos.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE SEGÚN LA INICIAL DEL APELLIDO

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

- Martes 4 de noviembre: letra B

- Miércoles 5 de noviembre: letra C

- Jueves 6 de noviembre: letra C

- Viernes 7 de noviembre: letras D, E, F

La dependencia indicó que cada beneficiario puede consultar su fecha exacta de depósito en el sitio oficial gob.mx/bienestar, donde también se encuentra disponible información sobre sedes y sucursales del Banco del Bienestar.

Asimismo, se recordó que no es necesario acudir a retirar el monto el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen resguardados en la cuenta del beneficiario.