Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada

Información
/ 5 enero 2026
    Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
    Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Rosca de Reyes en México es una de las tradiciones más esperadas de enero. Su historia se remonta a Europa, pero con el paso del tiempo se transformó en un símbolo cultural profundamente arraigado en los hogares mexicanos

La tradición de la Rosca de Reyes tiene sus raíces en Europa, específicamente en Francia y España, donde desde la Edad Media se elaboraba un pan circular para conmemorar la Epifanía, el día en que los Reyes Magos visitaron al Niño Jesús.

Con la llegada de los españoles a América, esta costumbre fue introducida en el territorio mexicano durante la época colonial. Con el tiempo, México adoptó la tradición y la enriqueció con ingredientes, sabores y significados propios, convirtiéndola en una celebración popular que se mantiene vigente hasta hoy.

TE PUEDE INTERESAR: Stranger Things inspira roscas de Reyes en Saltillo

En México, la Rosca de Reyes se consume principalmente el 6 de enero, fecha en la que familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para partirla, reforzando la convivencia social y el sentido comunitario.

SIMBOLISMO DE LA ROSCA Y SUS ELEMENTOS

La forma circular de la Rosca de Reyes simboliza el amor eterno de Dios, sin principio ni fin. Este diseño también representa la corona de los Reyes Magos, mientras que las frutas cristalizadas evocan las joyas que adornaban sus vestimentas.

Uno de los elementos más importantes es el muñeco oculto, que representa al Niño Jesús. Este detalle simboliza el momento en que María y José escondieron a su hijo para protegerlo del rey Herodes.

La persona que encuentra el muñeco asume el compromiso de organizar la celebración del Día de la Candelaria, el 2 de febrero, fortaleciendo así una cadena de tradiciones que une a las familias mexicanas durante los primeros meses del año.

POR QUÉ LA ROSCA DE REYES ES TAN CODICIADA

La Rosca de Reyes en México no solo es un alimento, sino un evento social. Panaderías tradicionales y grandes cadenas comienzan su producción desde finales de diciembre para satisfacer una demanda que crece año con año.

Su popularidad radica en la combinación de sabor, simbolismo y convivencia. Además, cada región del país ha adaptado la receta, incorporando rellenos como chocolate, nata o cajeta, lo que incrementa su atractivo.

El acto de compartir la rosca se ha convertido en un ritual que trasciende generaciones, manteniendo viva una tradición que mezcla historia, religión y cultura popular.

EVOLUCIÓN DE LA ROSCA DE REYES EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, la Rosca de Reyes ha evolucionado sin perder su esencia. Existen versiones artesanales, gourmet y hasta saludables, pensadas para distintos gustos y estilos de vida.

A pesar de estas variaciones, el significado permanece intacto: reunir a las personas en torno a una mesa y preservar una de las tradiciones más representativas de la identidad mexicana.

La rosca sigue siendo un símbolo de inicio de año, esperanza y unión, reafirmando su lugar como uno de los elementos culturales más queridos del país.

TE PUEDE INTERESAR | Costco 2026: Inicia caos por la Rosca de Reyes y revendedores... Este es el precio en tiendas

DATOS CURIOSOS DE LA ROSCA DE REYES

· La tradición llegó a México durante la época colonial

· El muñeco simboliza al Niño Jesús

· Quien encuentra el muñeco paga los tamales el 2 de febrero

· La forma circular representa una corona

· México es uno de los países donde más se consume

Temas


Día De Reyes
Reyes Magos
Rosca De Reyes

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Trump, en su interior

Trump, en su interior
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
Sheinbaum asegura que la violencia en México se origina por armas de EU y consumo de drogas; defiende cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum
Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores.

Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados
El barrio Fuerte Tiuna de Caracas, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados tras los ataques estadounidenses del sábado 3 de enero.

Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan