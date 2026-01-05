Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada

La tradición de la Rosca de Reyes tiene sus raíces en Europa, específicamente en Francia y España, donde desde la Edad Media se elaboraba un pan circular para conmemorar la Epifanía, el día en que los Reyes Magos visitaron al Niño Jesús.

Con la llegada de los españoles a América, esta costumbre fue introducida en el territorio mexicano durante la época colonial. Con el tiempo, México adoptó la tradición y la enriqueció con ingredientes, sabores y significados propios, convirtiéndola en una celebración popular que se mantiene vigente hasta hoy.

En México, la Rosca de Reyes se consume principalmente el 6 de enero, fecha en la que familias, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para partirla, reforzando la convivencia social y el sentido comunitario.

SIMBOLISMO DE LA ROSCA Y SUS ELEMENTOS

La forma circular de la Rosca de Reyes simboliza el amor eterno de Dios, sin principio ni fin. Este diseño también representa la corona de los Reyes Magos, mientras que las frutas cristalizadas evocan las joyas que adornaban sus vestimentas.

Uno de los elementos más importantes es el muñeco oculto, que representa al Niño Jesús. Este detalle simboliza el momento en que María y José escondieron a su hijo para protegerlo del rey Herodes.

La persona que encuentra el muñeco asume el compromiso de organizar la celebración del Día de la Candelaria, el 2 de febrero, fortaleciendo así una cadena de tradiciones que une a las familias mexicanas durante los primeros meses del año.

POR QUÉ LA ROSCA DE REYES ES TAN CODICIADA

La Rosca de Reyes en México no solo es un alimento, sino un evento social. Panaderías tradicionales y grandes cadenas comienzan su producción desde finales de diciembre para satisfacer una demanda que crece año con año.

Su popularidad radica en la combinación de sabor, simbolismo y convivencia. Además, cada región del país ha adaptado la receta, incorporando rellenos como chocolate, nata o cajeta, lo que incrementa su atractivo.

El acto de compartir la rosca se ha convertido en un ritual que trasciende generaciones, manteniendo viva una tradición que mezcla historia, religión y cultura popular.

EVOLUCIÓN DE LA ROSCA DE REYES EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, la Rosca de Reyes ha evolucionado sin perder su esencia. Existen versiones artesanales, gourmet y hasta saludables, pensadas para distintos gustos y estilos de vida.

A pesar de estas variaciones, el significado permanece intacto: reunir a las personas en torno a una mesa y preservar una de las tradiciones más representativas de la identidad mexicana.

La rosca sigue siendo un símbolo de inicio de año, esperanza y unión, reafirmando su lugar como uno de los elementos culturales más queridos del país.

DATOS CURIOSOS DE LA ROSCA DE REYES

· La tradición llegó a México durante la época colonial

· El muñeco simboliza al Niño Jesús

· Quien encuentra el muñeco paga los tamales el 2 de febrero

· La forma circular representa una corona

· México es uno de los países donde más se consume