Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria

Pese a que aún no terminan las vacaciones de invierno, las madres y padres de familia o tutores ya se preguntan cuándo será el siguiente periodo vacacional, correspondiente a Semana Santa.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Aunque, aparentemente, falta mucho para que llegue Semana Santa, debes saber que en el periodo intermedio habrá megapuentes. Para saber cuáles son, continúe la lectura.

SEP CONFIRMA VACACIONES DE SEMANA SANTA PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Pero, primero que nada, recuerde que las y los alumnos de nivel básico regresarán a las aulas el día 12 de enero, para continuar con las clases normales.

En el caso de las vacaciones de Semana Santa: El calendario oficial indica que comenzarán el 30 de marzo y terminarán hasta el 13 de abril.