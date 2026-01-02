Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria

/ 2 enero 2026
    Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
    El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo. VANGUARDIA

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública indicó cuándo son las próximas vacaciones de Semana Santa 2026

Pese a que aún no terminan las vacaciones de invierno, las madres y padres de familia o tutores ya se preguntan cuándo será el siguiente periodo vacacional, correspondiente a Semana Santa.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Aunque, aparentemente, falta mucho para que llegue Semana Santa, debes saber que en el periodo intermedio habrá megapuentes. Para saber cuáles son, continúe la lectura.

SEP CONFIRMA VACACIONES DE SEMANA SANTA PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Pero, primero que nada, recuerde que las y los alumnos de nivel básico regresarán a las aulas el día 12 de enero, para continuar con las clases normales.

En el caso de las vacaciones de Semana Santa: El calendario oficial indica que comenzarán el 30 de marzo y terminarán hasta el 13 de abril.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

Mientras tanto, VANGUARDIA recomienda prestar atención a las fechas marcadas como megapuentes oficiales, que también ya fueron confirmadas para estos meses de 2026.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.

* 30 de enero;

* 27 de febrero;

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 julio.

Es importante recordar que siempre es mejor consultar directamente con su plantel escolar, ya que se puede dar el caso de alguna modificación.

