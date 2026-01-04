¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards

Apenas iniciado el año, cuando aún persiste la decoración decembrina en casas, centros comerciales y calles, dio comienzo la temporada de premios 2026 con la celebración de los Critics Choice Awards. En la ceremonia, la cinta Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se consolidó como la gran vencedora al conquistar cuatro galardones, en una noche marcada por sorpresas que dejaron fuera a Guillermo del Toro en categorías clave. ‘Una Batalla Tras Otra’ se impuso en las categorías de Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Película, confirmando su dominio durante la gala. Mientras tanto, los máximos ganadores en número de premios fueron ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro, y ‘Pecadores’, protagonizada por Michael J. Fox.

CON SELLO MEXICANO La película del cineasta jalisciense obtuvo reconocimiento en varias categorías técnicas, aunque solo logró uno de los premios interpretativos más importantes: Mejor Actor de Reparto, que quedó en manos de Jacob Elordi por su intensa y emotiva interpretación del Monstruo en ‘Frankenstein’. Las categorías en las que Del Toro sí triunfó fueron Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario —para Kate Hawley— y Mejor Maquillaje y Peinado.

DISCURSOS DE GANADORES La noche continuó con la sorpresa de que Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor Actor, imponiéndose a figuras consagradas como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Ethan Hawke. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el actor dedicó el galardón a su pareja, la modelo y empresaria Kylie Jenner. “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra unión. Te quiero. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de todo corazón”, expresó Chalamet, mientras las cámaras captaban a una emocionada Jenner y a una audiencia entregada en aplausos. En el apartado televisivo, la producción británica de Netflix ‘Adolescence’ dominó la noche al llevarse cuatro estatuillas, entre ellas el premio a Mejor Actuación de Reparto en Película para TV o Serie, otorgado a Owen Cooper.

TE PUEDE INTERESAR: Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave MOMENTOS CLAVE Jimmy Kimmel también se convirtió en tendencia en redes sociales tras ganar el Critics Choice Award a Mejor Programa de Entrevistas, dedicando el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de su conocida confrontación y oposición política. Durante la gala, el entretenimiento originario de Corea del Sur se consolidó como uno de los grandes protagonistas, luego de que ‘Kpop Demon Hunters’, de Sony y Netflix, se alzara con dos de las categorías más importantes: Mejor Canción Original y Mejor Película Animada.

MÁS GANADORES