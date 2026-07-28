Pensión del Bienestar... ¿Cómo saber si ya me llegó el pago?

Los beneficiarios pueden retirar su dinero en ventanilla o en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, así como consultar su saldo de diferentes formas. A continuación, te explicamos los métodos más sencillos para confirmar si tu depósito ya fue realizado.

La Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México , diseñado para ofrecer apoyo económico a las personas mayores de 65 años en las 32 entidades del país. Este 2026, el monto bimestral asciende a 6,400 pesos , que se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar .

MÉTODOS PARA CONSULTAR TU DEPÓSITO DEL BIENESTAR

El Gobierno de México ha implementado diversas herramientas digitales y presenciales para que los adultos mayores puedan verificar el depósito de su pensión sin complicaciones.

1. CONSULTA EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

La forma más tradicional y directa es acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar:

• Inserta tu tarjeta en el cajero.

• Ingresa tu Número de Identificación Personal (NIP).

• Selecciona la opción “Consulta de saldo” en pantalla.

• El cajero mostrará el saldo disponible de inmediato.

Esta opción es recomendable para quienes prefieren la verificación presencial y no requieren dispositivos móviles.

2. CONSULTA DESDE LA APLICACIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR

La app oficial “Banco del Bienestar Móvil” permite consultar saldo desde tu teléfono:

• Descarga la aplicación desde la tienda oficial de tu dispositivo móvil.

• Regístrate con tus datos personales y los de tu tarjeta.

• Crea un usuario y contraseña.

• Inicia sesión y selecciona “Consultar saldo” o “Estado de cuenta”.

Además del saldo, la app permite revisar movimientos y acceder a información sobre otros programas sociales, facilitando un control financiero completo desde casa.

3. CONSULTA VÍA TELEFÓNICA

Si no tienes acceso a un cajero o a la app, puedes consultar tu saldo por teléfono:

• Llama al 800 900 2000.

• Selecciona la opción 1.

• Ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.

• La central telefónica te informará de inmediato tu saldo disponible.

4. MENSAJE DE TEXTO

• Envía un mensaje con la palabra clave correspondiente seguida del número de tu tarjeta.

• En pocos minutos recibirás una respuesta automática con tu saldo disponible.

• Este servicio depende de la compañía telefónica y del banco emisor.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LOS BENEFICIARIOS

Para evitar confusiones o fraudes, la Secretaría del Bienestar recuerda algunas recomendaciones clave:

• Asegúrate de consultar únicamente fuentes oficiales, como la página o aplicación del Bienestar.

• No compartas tus datos personales o bancarios en redes sociales o con personas desconocidas.

• Si no has recibido tu depósito, revisa tu bandeja de spam o mensajes no deseados, ya que la notificación puede haber llegado ahí.

• En caso de no contar aún con tu tarjeta, recibirás un mensaje de texto o correo electrónico oficial con la fecha, hora y lugar donde podrás recogerla.

Para recibirla, es necesario presentar una identificación oficial vigente (original y copia) y el talón verde que se entregó al momento del registro.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

• El programa fue creado en 2019 y actualmente beneficia a más de 12 millones de adultos mayores.

• El monto de apoyo ha aumentado gradualmente cada año para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

• A partir de 2024, todos los pagos se realizan exclusivamente mediante la Tarjeta del Bienestar, eliminando la dispersión en efectivo.

• En zonas rurales, el Banco del Bienestar ha instalado más de 3 mil sucursales para facilitar el acceso a los beneficiarios.