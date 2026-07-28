¿Viajarás en carreteras de México?... los 8 peligros que puedes enfrentar

Conocer los principales peligros permite entender mejor el entorno al que se enfrentan los automovilistas y dimensionar la importancia de mantener la atención durante todo el recorrido.

Las autoridades de tránsito y organismos de protección civil han señalado en distintas ocasiones que muchos incidentes en carretera no solo están relacionados con la velocidad, sino también con factores externos como el clima, las condiciones del camino o la presencia de terceros.

Recorrer las carreteras de México es una práctica habitual para millones de personas, especialmente durante periodos vacacionales, fines de semana largos o viajes de trabajo. El país cuenta con una amplia red carretera que conecta ciudades, pueblos y destinos turísticos, pero también presenta diversos riesgos que pueden aparecer de manera inesperada.

LOS ACCIDENTES SIGUEN SIENDO EL MAYOR RIESGO

El primer peligro continúa siendo los accidentes viales, ocasionados por exceso de velocidad, distracciones al volante, fatiga, invasión de carril o fallas mecánicas. En temporadas de alta movilidad, el número de percances suele incrementarse debido al mayor flujo de vehículos.

Otro riesgo frecuente es encontrar animales sobre la carretera, especialmente en zonas rurales o montañosas. Ganado, perros, caballos o fauna silvestre pueden cruzar de manera repentina, obligando a realizar maniobras bruscas que terminan en accidentes.

A ello se suman las condiciones del pavimento. Baches, desprendimientos, obras en proceso, derrumbes o falta de señalización pueden sorprender incluso a conductores con experiencia.

”La prevención comienza antes de encender el motor y continúa durante todo el trayecto.”

EL CLIMA Y LOS FENÓMENOS NATURALES TAMBIÉN REPRESENTAN UN DESAFÍO

Las lluvias intensas, la niebla, el granizo o los fuertes vientos reducen considerablemente la visibilidad y la adherencia de los neumáticos, aumentando la posibilidad de perder el control del vehículo.

En algunas regiones también existe el riesgo de inundaciones, deslaves o caída de rocas, principalmente durante la temporada de ciclones y lluvias, cuando varios caminos pueden quedar parcialmente bloqueados.

Otro factor que suele pasar desapercibido es el cansancio del conductor. Permanecer varias horas al volante disminuye los reflejos y la capacidad de reacción, una situación que especialistas consideran tan peligrosa como conducir bajo los efectos del alcohol.

LOS DELITOS Y LAS FALLAS MECÁNICAS COMPLETAN LA LISTA

Aunque no ocurren en todos los trayectos, los asaltos y robos en carretera siguen siendo una preocupación en determinadas zonas del país. Diversas autoridades mantienen operativos permanentes en los tramos considerados de mayor incidencia.

Las fallas mecánicas también figuran entre los principales riesgos. Problemas en los frenos, neumáticos desgastados, sobrecalentamiento del motor o fallas eléctricas pueden dejar varados a los automovilistas o provocar incidentes mayores.

Finalmente, la conducción imprudente de otros usuarios representa un peligro constante. Rebasar en lugares prohibidos, no respetar los límites de velocidad o utilizar el teléfono celular mientras se conduce son conductas que incrementan el riesgo para todos los viajeros.

LOS OCHO PELIGROS MÁS COMUNES EN LAS CARRETERAS DE MÉXICO

1. Filtros y retenes ilegales

Descripción: Grupos delictivos o civiles armados montan falsos puntos de control para detener vehículos.

Impacto: Extorsión, robo del automóvil, asalto a los pasajeros o secuestros exprés.

Prevención: Viaja únicamente de día y utiliza autopistas de cuota principales.

2. Bloqueos carreteros y manifestaciones

Descripción: Pobladores locales, sindicatos o grupos delictivos cierran el paso en vías principales.

Impacto: Quedar varado por horas, cobro forzoso de “cuotas” para pasar o agresiones al vehículo.

Prevención: Revisa alertas en tiempo real en la cuenta oficial de Guardia Nacional Carreteras en X (Twitter) antes de salir.

3. Infraestructura deficiente y baches

Descripción: Presencia de hoyos profundos, falta de pintura vial, zonas en reparación sin señalizar y ausencia de iluminación.

Impacto: Ponchaduras de llantas, rines rotos, pérdida de control del auto y choques por alcance.

Prevención: Reduce la velocidad considerablemente si manejas de noche o bajo la lluvia.

4. Falta de cobertura móvil y aislamiento

Descripción: Grandes tramos carreteros (especialmente en zonas serranas o desérticas) no tienen señal telefónica.

Impacto: Imposibilidad de pedir auxilio mecánico o médico en caso de emergencia o accidente.

Prevención: Descarga los mapas para usarlos sin conexión y avisa a familiares sobre tu itinerario exacto.

5. Condiciones climáticas extremas

Descripción: Bancos de niebla densos (comunes en zonas montañosas), lluvias torrenciales o tolvaneras de polvo.

Impacto: Reducción de la visibilidad a menos de un metro y pavimento extremadamente resbaladizo.

Prevención: Enciende luces antiniebla, mantén una distancia amplia con otros autos y estaciónate en un lugar seguro si la visibilidad es nula.

6. Transporte de carga pesada sin regulación

Descripción: Camiones de doble remolque (fulles) que circulan a exceso de velocidad o choferes cansados.

Impacto: Accidentes viales de alta gravedad por invasión de carril o pérdida de frenos en pendientes.

Prevención: Evita rebasar en curvas y nunca te coloques en los puntos ciegos de los camiones grandes.

7. Ganado suelto en la vía

Descripción: Animales de corral (vacas, caballos o burros) que cruzan o descansan sobre el asfalto en zonas rurales.

Impacto: Choques frontales severos, especialmente durante la madrugada o la noche por la falta de visibilidad.

Prevención: Mantén las luces altas encendidas en zonas rurales si no vienen autos de frente y respeta los límites de velocidad.

8. Montachoques o fraudes viales

Descripción: Automovilistas que frenan de forma deliberada y brusca para que los golpees por detrás.

Impacto: Extorsión en el lugar mediante amenazas para exigirte pagos en efectivo de supuestos daños.

Prevención: No bajes de tu auto, asegura las puertas y llama de inmediato a tu compañía de seguros y a las autoridades.