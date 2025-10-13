Pensión Mujeres Bienestar: ¿Se debe activar la Tarjeta Bienestar para recibir el pago de 3 mil pesos?

Durante este periodo, casi dos millones de beneficiarias que realizaron su registro en agosto recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar , con la cual accederán a un pago inicial de 3 mil pesos .

Entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, la Secretaría de Bienestar lleva a cabo la entrega de la Tarjeta Pensión Mujeres Bienestar , un apoyo económico dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años de edad.

💜 #PensiónMujeresBienestar 💜 ¡Es momento de recoger tu #TarjetaBienestar ! Si te registraste en agosto, pronto recibirás tu tarjeta. Te enviaremos un mensaje vía SMS con el día, la hora y el lugar para recogerla, o consulta la página con tu CURP a la mano en:... pic.twitter.com/bj7Gqq37YC

¿SE DEBE DE ACTIVAR LA TARJETA DEL BIENESTAR PARA RECIBIR LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

La dependencia federal informó que la tarjeta ya se encuentra activa al momento de su entrega, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de activación adicional.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aclaró que las derechohabientes deben utilizar únicamente el NIP que se incluye en el sobre cerrado junto con la tarjeta, mismo que servirá para realizar operaciones como retiros o compras.

“La tarjeta del Banco del Bienestar está activa; lo único que deben hacer es utilizar el nuevo NIP que viene en el sobre”, precisó Montiel Reyes.

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LA TARJETA DEL BANCO DEL BIENESTAR

La secretaria explicó que las beneficiarias podrán utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, así como para retirar dinero en ventanillas y cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.

También destacó la importancia de mantener el NIP en un lugar seguro y usarlo correctamente en cada operación, ya que un número incorrecto o repetidos intentos fallidos pueden ocasionar el bloqueo de la tarjeta.

CÓMO SE ENTREGA LA TARJETA DEL BIENESTAR

La tarjeta se entrega en un sobre sellado, por lo que las autoridades exhortaron a las beneficiarias a no abrirlo ni compartir su contenido con terceros antes de acudir al módulo correspondiente.

Para recibir la tarjeta, las mujeres deben:

- Presentarse en la fecha, hora y lugar indicado en la cita.

- Mostrar una identificación oficial (original y copia).

- Entregar el talón morado del registro de solicitud.

- Permitir la toma de una fotografía, que servirá como comprobante de que la tarjeta fue entregada a la persona correcta.

La Secretaría de Bienestar habilitó en su sitio web www.gob.mx/bienestar un buscador con CURP para consultar el lugar y fecha de entrega. Además, cada beneficiaria recibirá un mensaje SMS al número telefónico registrado, con los detalles de su cita.