Pensión Mujeres Bienestar: ¿Se debe activar la Tarjeta Bienestar para recibir el pago de 3 mil pesos?

Información
/ 13 octubre 2025
    Pensión Mujeres Bienestar: ¿Se debe activar la Tarjeta Bienestar para recibir el pago de 3 mil pesos?
    La Secretaría de Bienestar realiza la entrega de la Tarjeta Pensión Mujeres Bienestar entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2025; las beneficiarias recibirán 3 mil pesos y no deberán activar la tarjeta, pues ya está lista para usarse. FOTO: VANGUARDIA

La Secretaría de Bienestar distribuye la Tarjeta Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60 a 64 años, con un apoyo inicial de 3 mil pesos y uso inmediato

Entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, la Secretaría de Bienestar lleva a cabo la entrega de la Tarjeta Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo económico dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años de edad.

Durante este periodo, casi dos millones de beneficiarias que realizaron su registro en agosto recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual accederán a un pago inicial de 3 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será obligatoria la CURP biométrica para acceder a las becas y pensiones del Bienestar?

¿SE DEBE DE ACTIVAR LA TARJETA DEL BIENESTAR PARA RECIBIR LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

La dependencia federal informó que la tarjeta ya se encuentra activa al momento de su entrega, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de activación adicional.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aclaró que las derechohabientes deben utilizar únicamente el NIP que se incluye en el sobre cerrado junto con la tarjeta, mismo que servirá para realizar operaciones como retiros o compras.

“La tarjeta del Banco del Bienestar está activa; lo único que deben hacer es utilizar el nuevo NIP que viene en el sobre”, precisó Montiel Reyes.

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LA TARJETA DEL BANCO DEL BIENESTAR

La secretaria explicó que las beneficiarias podrán utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, así como para retirar dinero en ventanillas y cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones.

También destacó la importancia de mantener el NIP en un lugar seguro y usarlo correctamente en cada operación, ya que un número incorrecto o repetidos intentos fallidos pueden ocasionar el bloqueo de la tarjeta.

CÓMO SE ENTREGA LA TARJETA DEL BIENESTAR

La tarjeta se entrega en un sobre sellado, por lo que las autoridades exhortaron a las beneficiarias a no abrirlo ni compartir su contenido con terceros antes de acudir al módulo correspondiente.

Para recibir la tarjeta, las mujeres deben:

- Presentarse en la fecha, hora y lugar indicado en la cita.

- Mostrar una identificación oficial (original y copia).

- Entregar el talón morado del registro de solicitud.

- Permitir la toma de una fotografía, que servirá como comprobante de que la tarjeta fue entregada a la persona correcta.

La Secretaría de Bienestar habilitó en su sitio web www.gob.mx/bienestar un buscador con CURP para consultar el lugar y fecha de entrega. Además, cada beneficiaria recibirá un mensaje SMS al número telefónico registrado, con los detalles de su cita.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’?

De acuerdo con Ariadna Montiel, un millón de mujeres de 63 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, la cual fue instaurada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres dedicadas al hogar y al cuidado familiar.

Este programa busca fomentar la independencia económica y el bienestar de las mujeres mayores, al otorgarles un apoyo bimestral de 3 mil pesos mediante la nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿cuánto se entrega y cómo solicitar el pago de marcha?

La titular de la dependencia subrayó que la entrega de estas tarjetas representa un avance en las políticas públicas de inclusión social y reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, al beneficiar a millones de mujeres que históricamente no contaban con ingresos propios.

“Por primera vez en la historia, se entrega una pensión a mujeres de 60 a 64 años como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación”, reiteró Montiel.

Para resolver dudas o ubicar el módulo más cercano, las beneficiarias pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Bienestar o comunicarse directamente a los números de atención del Banco del Bienestar.

Temas


programas sociales
trámites
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría De Bienestar
BANCO DEL BIENESTAR

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario