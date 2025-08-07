Prepárese... Ciclón se aleja, pero Monzón Mexicano azotará a México con fuertes lluvias en estos estados

El temporal de lluvias se mantiene en el Territorio Mexicano y junto al Monzón Mexicano y un posible Ciclón Tropical, generarán fuertes lluvias, inundaciones y granizadas, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Mediante un comunicado el SMN dio a conocer los efectos de estos fenómenos comenzarán a partir de este día en el Territorio Nacional, generando fuertes lluvias y granizadas en varios estados de la República Mexicana.

Para este jueves, la tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano; sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias intensas en Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados. Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; chubascos en Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? A su vez, el ingreso de aire húmedo del golfo de México generará lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato; puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila. Simultáneamente, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Asimismo, un canal de baja presión que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, y muy caluroso en zonas del occidente, noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca. Durante el viernes, el posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, una vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas. Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Se mantiene la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca; dando inicio para Chihuahua (noreste) a partir del día viernes.