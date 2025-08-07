Prepárese... Ciclón se aleja, pero Monzón Mexicano azotará a México con fuertes lluvias en estos estados
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Conagua confirmó el acercamiento de un ciclón tropical, generando fuertes lluvias e inundaciones
El temporal de lluvias se mantiene en el Territorio Mexicano y junto al Monzón Mexicano y un posible Ciclón Tropical, generarán fuertes lluvias, inundaciones y granizadas, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Mediante un comunicado el SMN dio a conocer los efectos de estos fenómenos comenzarán a partir de este día en el Territorio Nacional, generando fuertes lluvias y granizadas en varios estados de la República Mexicana.
Para este jueves, la tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano; sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias intensas en Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.
Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; chubascos en Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones?
A su vez, el ingreso de aire húmedo del golfo de México generará lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato; puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.
Simultáneamente, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Asimismo, un canal de baja presión que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.
Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, y muy caluroso en zonas del occidente, noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.
Durante el viernes, el posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Por su parte, una vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.
Durante el periodo de pronóstico, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional.
Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Se mantiene la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca; dando inicio para Chihuahua (noreste) a partir del día viernes.
Finalmente, se mantendrá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano, condiciones que disminuirán paulatinamente a partir del día domingo.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 16 y máxima de 28 grado, con probabilidad de lluvia, el viernes tendremos una máxima de 27 y una mínima de 16 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 28 y mínima de 15 con cielo parcialmente nublado.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costas).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero (oeste), Guanajuato y Campeche.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca (sur), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.
TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Nayarit (norte).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí (este), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (centro y sur) y Veracruz.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: norte del golfo de California, costas de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa (noroeste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.
Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Guerrero.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Baja California, sur de Baja California Sur y Nayarit.
¿QUÉ ES UN CICLÓN TROPICAL?
Un ciclón tropical es un sistema de tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión, que se forma sobre aguas cálidas del océano en regiones tropicales. Se acompaña de lluvias intensas, fuertes vientos y, en ocasiones, marejadas ciclónicas que pueden causar inundaciones severas en zonas costeras.
Características principales:
• Origen: Se forman en zonas tropicales, donde la temperatura del mar supera los 26.5 °C.
• Centro del ciclón (ojo): Es una zona de calma relativa rodeada por una pared de nubes con las tormentas más intensas.
• Nubes y lluvias: Se organizan en bandas espirales que giran alrededor del centro.
• Duración y trayectoria: Pueden durar varios días y seguir trayectorias complejas, influenciadas por los vientos y corrientes atmosféricas.
Clasificación:
Dependiendo de la velocidad de sus vientos sostenidos, los ciclones tropicales se clasifican en:
• Depresión tropical – Vientos de hasta 62 km/h.
• Tormenta tropical – Vientos entre 63 y 118 km/h.
• Huracán o tifón – Vientos mayores a 119 km/h.
En el Atlántico y noreste del Pacífico se les llama huracanes.
En el noroeste del Pacífico, tifones.
En otras regiones, simplemente ciclones tropicales severos.
Impacto:
Los ciclones tropicales pueden provocar:
• Daños materiales por vientos fuertes.
• Inundaciones por lluvias intensas.
• Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
• Interrupciones en servicios y pérdidas humanas.
Por estas razones, los servicios meteorológicos monitorean constantemente su formación y evolución, emitiendo alertas tempranas para minimizar riesgos.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE CICLÓN TROPICAL?
ANTES DEL CICLÓN
Infórmate:
• Sigue los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.
• Presta atención a las alertas (verde, amarilla, naranja, roja).
Prepara tu hogar:
• Revisa techos, ventanas, desagües y muros para evitar filtraciones.
• Retira objetos del exterior que puedan volar con el viento.
• Ten lámparas, baterías, radio y documentos importantes a la mano.
Arma un kit de emergencia con:
• Agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, pilas, ropa seca y artículos de higiene.
• Copias de documentos personales y números de emergencia.
• Ubica refugios temporales o albergues más cercanos y planea rutas seguras para llegar.
DURANTE EL CICLÓN
Permanece en un lugar seguro:
• Quédate dentro de casa o en un refugio oficial, alejado de ventanas.
• No salgas hasta que las autoridades confirmen que el peligro ha pasado, aunque haya calma (puede ser el “ojo” del ciclón).
Evita riesgos:
• No cruces ríos, arroyos o calles inundadas.
• Desconecta aparatos eléctricos si hay riesgo de cortocircuito o inundación.
• Mantente informado por radio o celular (con carga suficiente), y sigue instrucciones oficiales.
DESPUÉS DEL CICLÓN
Espera autorización para salir si estabas en un refugio o zona segura.
Revisa daños:
• Hazlo con precaución. No toques cables caídos ni estructuras inestables.
• Verifica si hay fugas de gas o agua.
Ayuda y reporta:
• Colabora con vecinos que lo necesiten.
• Reporta daños a Protección Civil o autoridades locales.
• No difundas rumores, solo comparte información oficial.
Recuerda: la preparación salva vidas. Un ciclón tropical puede ser devastador, pero con prevención e información puedes reducir sus efectos.