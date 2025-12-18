Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Un nuevo frente frío se encuentra en el territorio mexicano y junto su gran Masa de Aire Frío azotarán a la mayor parte de los estados de México
Un nuevo frente frío y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este jueves, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.
Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.
Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Para el viernes, el frente frío y su gran masa de aire frío se extenderán sobre el norte del golfo de México hasta el noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio mexicano generando lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.
El sábado, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, aunado a divergencia sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, chubascos en Chiapas, Tabasco y Yucatán, así como lluvias aisladas en Puebla y Guerrero.
El domingo, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste del país, se combinará con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las mencionadas regiones, además de la península de Yucatán y zonas del centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Durante el período de pronóstico, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, así como ambiente cálido por la tarde.
A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 6 y máxima de 23 grado, el martes tendremos una máxima de 6 y una mínima de 21 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 10 y mínima de 23.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua y Coahuila.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.